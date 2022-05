Ricardo Nicolau propõe sistema integrado de saúde para melhorar o atendimento

O vice-presidente da Comissão de Saúde da Aleam destaca que o sistema integrado pode reduzir os problemas de gestão com superlotação de unidades evitando o caos gerado por pacientes atendidos nos corredores.

O deputado estadual Ricardo Nicolau (Solidariedade) propõe que seja criado um Centro Integrado de Atenção à Saúde (CAIS) para integrar ações das Unidades Básicas de Saúde com hospitais para acelerar a produtividade dos hospitais.

O vice-presidente da Comissão de Saúde também propõe a criação de Tratamento Fora de Domicílio (TDF) intermunicipal para atender pacientes do interior. “O CAS é um centro de especialidades médicas de consultas e exames e isso vai ampliar o atendimento nos hospitais. O que não for possível ser feito no município, estamos propondo do TFD intermunicipal o que vai permitir o paciente sair de sua cidade com a solicitação do exame, passagem e ajuda de custo”, ressalta.

O vice-presidente da Comissão de Saúde da Aleam relaciona as causas da superlotação de unidades e pacientes atendidos nos corredores a “problemas gravíssimos de má gestão do governo estadual”.

Ação parlamentar

Como parlamentar, Ricardo Nicolau atua em ações que refletem em melhorias no sistema de saúde do Amazonas, como o projeto que institui o “Check-up Feminino” para orientação e prevenção de doenças em mulheres do Amazonas.

O PL 122/2022 está em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Ricardo Nicolau também defende mais direitos para pacientes com câncer e passe livre no transporte coletivo intermunicipal do Amazonas. A medida está prevista no Projeto de Lei (PL) nº 53/2022 que também está em análise na CCJR.

Câncer do colo do útero

Entre as diferentes frentes de trabalho de Ricardo Nicolau contra o câncer do colo uterino, estão as suas emendas que somam R$ 4,6 milhões para custear exames preventivos em todas as 62 cidades do Amazonas.

O vice-presidente da Comissão da Saúde da Aleam destinou mais R$ 3,2 milhões em emendas, ainda em 2021, para viabilizar a construção e equipagem do Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero (Cepcolu).

