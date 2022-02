Ricardo Nicolau pede intervenção federal no AM após aumento da criminalidade

Para o parlamentar, é inaceitável que o Amazonas seja o único estado brasileiro que registra alta nos números da violência. Só no ano passado, o governo estadual desembolsou mais de R$ 160 milhões com despesas da SSP-AM e, mesmo assim, o Amazonas continua a registrar o aumento brutal da violência.

“Vamos pedir intervenção federal para evitar que a situação piore. Todos os estados do Brasil apresentaram uma queda do número de homicídios e de mortes violentas. A única exceção foi o Amazonas. A pergunta é: se todos os outros estados conseguem combater a criminalidade, por que só o nosso estado não consegue? A resposta é óbvia. Falta coragem, planejamento e investimentos para garantir a segurança das pessoas. Até quando vamos aceitar isso?”, disse.

De acordo com Ricardo Nicolau, o governo falha na gestão da segurança pública e expõe a população, diariamente, ao risco de morte. “Todos os dias ocorrem assaltos em plena luz do dia. A população vive com medo nas ruas, nos ônibus e nos comércios. O governo do Estado perdeu o controle da segurança”, enfatizou.

Em 2020, foram 1.019 registros oficiais de mortes violentas no Amazonas. Já no ano passado, foram 1.571. O estado sofre com o avanço das facções criminosas. Na semana passada, uma queima de fogos atribuída ao Comando Vermelho foi registrada em Manaus, o que escancara a guerra pelo domínio do tráfico na região.



“O que vemos são governantes fazendo acordo com bandidos, principalmente em ano eleitoral. Esse tipo de conivência não deu certo no Rio de Janeiro, não deu certo em nenhum lugar do mundo e jamais dará certo do Amazonas. Precisamos aumentar o efetivo, equipar, treinar e fortalecer a polícia e a Guarda Municipal na capital e no interior. Valorizar o policial civil e militar, investir em ferramentas tecnológicas e na inteligência policial. O Amazonas e os amazonenses podem e merecem viver sem medo”, finalizou o parlamentar.

Ainda de acordo com dados do Monitor da Violência, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, também registrou alta no Amazonas. Em 2020, foram 46 casos registrados pela SSP. No ano passado, esse número subiu para 69, um crescimento de quase 50%.

Sobre a intervenção

O requerimento solicitando intervenção federal na segurança pública do Amazonas será apresentado pelo deputado Ricardo Nicolau no âmbito da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Após aprovação em plenário, o documento será encaminhado à Presidência da República. A partir do aceite do Palácio do Planalto, o primeiro passo é a vinda da Força Nacional, classificada como uma “tropa de pronta-resposta” e composta principalmente por militares estaduais.