Ricardo Nicolau lança pré-candidatura ao governo do Amazonas nesta sexta

Com o início da chamada janela partidária, o deputado estadual Ricardo Nicolau se filiará, nesta sexta-feira, 4, ao partido Solidariedade e realizará o lançamento da sua pré-candidatura a governador do Amazonas nas eleições de 2022. O evento, que contará com a presença do presidente nacional do partido, deputado federal Paulinho da Força, ocorrerá às 10h no hotel Da Vinci, localizado na rua Belo Horizonte, número 20A, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. O ato terá transmissão ao vivo pelas redes sociais.

O parlamentar destaca que a sua pré-candidatura representa uma terceira via para as eleições. “Eu não acredito nas candidaturas de pessoas que tiveram e que estão tendo a oportunidade de mudar a vida dos amazonenses e não o fizeram. Tenho um propósito e, com a ajuda de Deus e de todos que querem essa mudança, vamos persistir levando a mensagem de esperança mostrando que o Amazonas merece e pode mais”, declara Ricardo Nicolau.

O presidente estadual do Solidariedade, deputado federal Bosco Saraiva, destaca a importância da chegada de Ricardo Nicolau ao partido. “O deputado Ricardo Nicolau é um parlamentar experiente e correto. Diante disso, estamos muito felizes em recebê-lo no nosso Solidariedade e, com ele, apresentar uma proposta diferente para o povo do Amazonas”, ressalta.

O presidente nacional do Solidariedade assegurou tratamento prioritário da legenda para a eleição de Ricardo Nicolau. “O Ricardo tem um grande trabalho, uma experiência muito grande e tenho certeza de que será o próximo governador. Vamos fazer o esforço máximo para ele assumir o Amazonas e fazer o governo que interessa à população daquele estado, que precisa do seu trabalho”, afirma Paulinho.

Trajetória

Com 25 anos de vida pública e larga experiência como gestor tanto no setor público quanto no privado, Ricardo Nicolau ingressou na política em 1996, já foi vereador de Manaus e cumpre atualmente o quinto mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), órgão que presidiu entre os anos de 2011 e 2012.

Em 2020, Ricardo Nicolau participou de sua primeira eleição majoritária, conquistando 118.289 eleitores, o equivalente a 12,29% dos votos válidos na disputa do primeiro turno.

