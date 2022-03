Ricardo Nicolau lança pré-candidatura a governo como ‘alternativa diferente’

O deputado estadual Ricardo Nicolau filiou-se ontem (4), ao partido Solidariedade e lançou a sua pré-candidatura ao governo do Amazonas nas eleições de 2022. Ao lado do presidente nacional da legenda, Paulinho da Força; do presidente estadual da sigla, Bosco Saraiva; e de dezenas de correligionários e apoiadores, Ricardo Nicolau afirmou que pretende ser uma alternativa diferente ao Amazonas com propostas para melhorar a vida das pessoas.

Em seu discurso, o pré-candidato a governador criticou os políticos que têm ou já tiveram a oportunidade de fazer mais pela população no Poder Executivo e não promoveram políticas públicas que ajudassem o Amazonas a melhorar a qualidade dos serviços públicos, como na saúde e na segurança pública.

“O Solidariedade será protagonista nas propostas e nas ideias para resgatar o Amazonas do fundo do poço. Os desafios não são pequenos. Mas nós acreditamos que, com coragem, com independência, com profissionalismo e com uma gestão competente podemos fazer um Amazonas próspero e dar orgulho a todos nós. Na contramão do Brasil, o Amazonas vive uma grave crise na segurança pública. Não dá mais para achar normal o Amazonas ter índices como o primeiro em casos de câncer do colo de útero e hanseníase. Não podemos mais admitir e aceitar que o interior não tenha nenhuma alternativa econômica”, destacou.

Ricardo Nicolau enfatizou, ainda, que a ida para o Solidariedade representa a garantia de uma candidatura forte e firme para resolver os problemas do estado.

“Estamos com a determinação para construir um caminho diferente que possa trazer gestão eficiente. O Solidariedade foi o partido que me deu a confiança em defender o Amazonas e a condição de fazer uma candidatura sem amarras, com independência e coragem com o único objetivo: melhorar o Amazonas. O Solidariedade vai surpreender com uma chapa forte para deputados estaduais e federais, vai participar efetivamente da candidatura ao Senado e, se Deus permitir, vamos construir uma candidatura que expressa o desejo de mudança para o governo. O Amazonas merece e pode mais”, destaca.

Experiência

O parlamentar destacou que quer colocar a sua experiência de 30 anos de vida pública e de gestor no setor privado para melhorar os serviços públicos. “Quero agora ter a oportunidade de colocar a experiência de vereador, deputado estadual e os ensinamentos que meu pai, Dr. Luiz Fernando, nos trouxe para fazer do Amazonas um estado muito melhor. O Solidariedade está em conjunto com esse sentimento de mudar de verdade o Amazonas. Queremos fazer com que o Amazonas seja respeitado”.

O presidente nacional do Solidariedade, deputado federal Paulinho da Força, destacou que a filiação de Ricardo Nicolau está inserida na estratégia de colocar o Amazonas como estado estratégico para a retomada econômica e melhoria social do país a partir de 2023. Ele também defendeu o PIM.

“Estamos filiando aqui o futuro governador do Amazonas que vai apresentar um grande programa de governo que gere empregos. O Brasil precisa ser reconstruído e o Ricardo Nicolau tem a capacidade para cumprir esse papel aqui no Amazonas. Em relação à Zona Franca, deixo meu apoio total do Solidariedade. Eu sou defensor da Zona Franca e esse decreto representa a destruição do modelo que precisa ser derrubado”, enfatizou.

O presidente estadual da sigla, Bosco Saraiva, ressaltou a experiência de seu novo colega de partido. “Estamos contando com um quadro político experimentado que é o deputado Ricardo Nicolau. Ele não é velho nem novo, ele é diferente. O programa de governo que vamos constituir com ele será ouvindo a população da capital e do interior. Vamos ouvir os jovens, a população de todos os rincões do estado”, afirmou.

Defesa firme da Zona Franca

Ricardo Nicolau assegurou que será intransigente na defesa do povo do Amazonas e dos empregos gerados pela Zona Franca de Manaus dentro e fora da capital amazonense. Atualmente, o modelo econômico responde por mais de 500 mil empregos diretos e indiretos em todo o Brasil, dos quais 107 mil apenas no Polo Industrial de Manaus (PIM).

“Vamos juntos fazer, com altivez, a defesa do Amazonas. O estado tem como pilar central a Zona Franca que recebeu um ataque frontal com a redução do IPI. Temos que ter a coragem de mostrar a importância da Zona Franca. Os governos anteriores não criaram as condições para que o modelo se mantivesse competitivo. A indústria do Amazonas é de alta tecnologia. A Zona Franca conseguiu preservar a floresta. O que precisamos é, além de defender o modelo, gerar alternativas econômicas, o que passa por novos produtos e pelo setor mineral. A defesa do Amazonas é a defesa do estado brasileiro”, disse.

Com informações da assessoria do pré-candidato a governador Ricardo Nicolau