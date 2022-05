Ricardo Nicolau garante emenda de R$ 350 mil para hospital da Criança da Zona Leste

A medida vai permitir a reestruturação da UTI e a compra de equipamentos para melhorar o atendimento dos pacientes.

O deputado estadual Ricardo Nicolau (Solidariedade) destacou uma emenda parlamentar no valor de R$ 350 mil para o Hospital da Criança da Zona Leste, conhecido como hospital Joãozinho, localizado no bairro São José, zona leste de Manaus. A medida ocorreu após visita do parlamentar à unidade nesta semana.

Os recursos serão destinados para a reestruturação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, além da compra de monitores pediátricos e neonatais, respiradores adaptados para crianças e equipamentos para medição de oxigênio.

“Essas emendas vão melhorar o atendimento do hospital Joãozinho. Há dois leitos bloqueados por falta de equipamentos e estamos viabilizando a compra e esse tipo de ação ajuda a salvar vidas. Hoje, o Joãozinho atende menos crianças na UTI por falta de estrutura e estamos tentando reverter isso”, ressalta Ricardo Nicolau, que é vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Atuação voltada para a saúde

Ricardo Nicolau atua em ações que refletem em melhorias no sistema de saúde pública do Amazonas. O parlamentar é autor do projeto de lei que institui o “Check-up Feminino” para orientação e prevenção de doenças em mulheres do Amazonas. O PL 122/2022 está em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Aleam.

Entre as diferentes frentes de trabalho de Ricardo Nicolau contra o câncer do colo uterino, estão emendas que somam R$ 4,6 milhões para custear exames preventivos em todas as 62 cidades do Amazonas.

O vice-presidente da Comissão da Saúde destinou mais R$ 3,2 milhões em emendas, ainda em 2021, para viabilizar a construção e equipagem do Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero (Cepcolu).

Segundo levantamento feito pela assessoria do deputado, no ano passado, 271 mulheres morreram no Amazonas, vítimas do câncer de colo uterino, conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Com informações da assessoria