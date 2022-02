Ricardo Nicolau fortalece combate ao câncer com R$ 7,9 milhões em emendas

No Dia Mundial do Câncer, celebrado nesta sexta-feira, 4, o deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD) destacou as diferentes frentes de trabalho em que atua para fortalecer o combate à doença no Amazonas. As ações empreendidas pelo parlamentar são focadas principalmente na prevenção, com R$ 7,9 milhões em emendas já direcionadas para este fim desde o ano passado, além de projetos em fase de tramitação.

“Tenho feito tudo o que está ao meu alcance para ajudar no enfrentamento dessa terrível doença que é o câncer. Só para este ano, por exemplo, já destinei mais da metade de minhas emendas da saúde para o enfrentamento do câncer do colo do útero, que apesar de ser 100% evitável, é o que mais mata mulheres no Amazonas”, aponta Ricardo Nicolau.

Câncer do colo uterino

O deputado direcionou R$ 4,6 milhões em emendas no orçamento estadual deste ano para a realização de exames ginecológicos preventivos em todos os 62 municípios amazonenses. De acordo com Ricardo Nicolau, o objetivo é que os procedimentos ajudem no diagnóstico precoce e na redução dos casos de câncer do colo do útero, o mais incidente entre as mulheres no Amazonas.

“Não podemos mais aceitar que tantas mulheres continuem morrendo e que o Amazonas ainda seja o ‘campeão’ nacional de mortes por esse tipo de câncer. Isso é uma vergonha e nós precisamos mudar esse cenário”, enfatiza o parlamentar, explicando que as emendas determinam a realização dos exames preferencialmente por meio líquido, cuja tecnologia possibilita resultados mais precisos.

Investimentos na FCecon

Em 2021, Ricardo Nicolau destinou R$ 3,2 milhões em emendas para a construção e equipagem completa do Centro Avançado de Prevenção do Câncer do Colo do Útero do Amazonas (Cepcolu), um anexo da Fundação Centro de Controle de Oncologia (FCecon). Idealizado pela ginecologista Mônica Bandeira de Mello, o espaço foi projetado para fazer o tratamento ambulatorial de lesões pré-cancerosas.

“Esse novo centro poderá mudar, radicalmente, o prognóstico do câncer de colo de útero no Amazonas. Tivemos a oportunidade de fazer as emendas e, também, de doar todos os projetos de arquitetura e de engenharia, junto ao arquiteto Sérgio Cruz. Agradeço à dra. Mônica Bandeira de Mello pela oportunidade de participar desse projeto tão importante para a saúde das mulheres amazonenses”, salienta.

Este ano, o deputado destinou outra emenda de R$ 100 mil para ajudar a FCecon na implantação do projeto de endoscopia terapêutica com inteligência artificial. Segundo informações do governo, essa tecnologia permitirá a retirada de lesões suspeitas de tumores intestinais com melhor visualização de imagens, emitindo avisos sonoros durante a detecção.

Conscientizar para prevenir

Na abertura do ano legislativo na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta semana, Ricardo Nicolau apresentou o Projeto de Lei nº 03/2022 para incentivar o diagnóstico precoce do retinoblastoma, o câncer ocular mais comum em crianças, no âmbito estadual. “Muitos casos se agravam por conta da falta de conhecimento sobre as causas e consequências”, comenta.

Tramitando nas comissões técnicas do parlamento desde ano passado, outros três projetos de Ricardo Nicolau pretendem criar na rede estadual de saúde o Programa de Prevenção e Tratamento do Câncer de Pênis e do HPV (PL nº 649/2021); a Campanha Permanente de Prevenção ao Câncer Ginecológico e Mamário (PL nº 640/2021); e o “Maio Cinza”, uma campanha para conscientizar a população sobre o câncer de cérebro.

