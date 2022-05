Ricardo Nicolau diz que falta de portos impede o desenvolvimento do estado e cobra ações do governo

O deputado estadual e presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Ricardo Nicolau (Solidariedade), afirmou que o governo do estado fez pouco para melhorar a logística, um dos principais gargalos do estado e que prejudica a competitividade da Zona Franca de Manaus (ZFM). O parlamentar afirma que a falta de portos e estradas em péssimas condições de trafegabilidade, como a BR-319, atrapalham o desenvolvimento do Amazonas.

“O governo do estado não fez nada para que a Zona Franca de Manaus tivesse competitividade sem os incentivos fiscais. Temos problemas com portos. Seria estratégico ter um porto nas proximidades em Itacoatiara, porque quando o rio seca os grandes navios precisam diminuir a carga por conta da pouca profundidade do rio até Manaus. Precisamos criar alternativas para melhorar a logística no Amazonas. Grande parte dos custos dos produtos que consumimos aqui é do frete”, ressalta o presidente da CAE.

Sobre a BR-319

Ricardo Nicolau defendeu, ainda, a reconstrução da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. De acordo com ele, é possível pavimentar a rodovia obedecendo critérios ambientais.

“Quem é contra mora em estados ou países que já possuem uma infraestrutura. A rodovia já foi asfaltada nos anos de 1970. O governo do estado pode propor um acordo com o governo federal e afastar parte da rodovia.É possível pavimentar a estrada obedecendo os critérios ambientais. Então, é preciso ter uma decisão política forte”, disse.

A rodovia foi inaugurada na década de 1970 e chegou a ser pavimentada. Em 2021, o deputado percorreu toda a extensão da rodovia federal e identificou problemas como atoleiros e pontes improvisadas.

*Com assessoria