Ricardo Nicolau apresenta planejamento para ciclistas e mobilidade sustentável

O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), conversou, neste fim de semana, sobre seu Plano de Gestão sobre ciclismo e mobilidade sustentável em debate nas redes sociais com o grupo Pedala Manaus. Entre as ações programadas pelo candidato estão a criação de uma Coordenadoria voltada para o segmento dentro da estrutura que vai planejar o trânsito na cidade, além da construção de bicicletários nos terminais de ônibus, com locação e compartilhamento de bikes, e a continuidade às obras da ciclovia Boulevard / Ponta Negra e da Ciclovia das Torres.

“A possibilidade de criar uma coordenadoria dentro da estrutura que vai pensar o trânsito em Manaus é total. Vamos unificar várias estruturas e compor com pessoas que conheçam da área. É um modal viável, econômico, respeita o meio ambiente e precisa ser incentivado”, assegurou Ricardo Nicolau.

“O cidadão precisa poder sentir a cidade e desfrutar dos espaços públicos, curtindo a paisagem. Vamos criar espaços para bicicletas, uma ciclovia abrangente e com diversos pontos nas diferentes zonas da cidade, desde áreas residenciais, nos bairros; até áreas profissionais, no Centro; e áreas de lazer, como a Ponta Negra”, completou.

Manaus é a pior capital em ciclovias

Em Manaus, a gestão atual da prefeitura havia prometido 80 quilômetros de ciclovia, meta que ficou longe de ser alcançada. Segundo levantamento da Agência Senado, no ano passado, Manaus possui apenas sete quilômetros, sendo a última no ranking de capitais com ciclovias.

A prefeitura divulga números diferentes ao levantamento nacional. Segundo dados divulgados em julho deste ano, Manaus tem 38 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas em vias públicas, parques e praças, ainda assim longe dos 80 quilômetros prometidos.

Cases de sucesso

Segundo pesquisa divulgada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Laboratório de Mobilidade Sustentável (Labmob) e a Aliança Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike), Rio Branco (AC) é a capital brasileira que mais investe, por habitante, em infraestrutura cicloviária de circulação. Com 107.4 km de malha cicloviária em 2018, a ampliação contínua facilita e qualifica a locomoção dos ciclistas, tornando o trânsito mais seguro e influenciando diretamente na redução de acidentes fatais no trânsito.

Já Fortaleza (CE) comemorou, em 2016, o recorde histórico na promoção de segurança para ciclistas no trânsito, tendo ampliado em 154% a malha cicloviária da cidade. Com a iniciativa, a cidade passou dos 72,9 km ao final de 2012 para 185,2 km de rede cicloviária. Em julho de 2018, já eram 229.6 km, o que garantiu à cidade a quarta posição no levantamento.

Candidato que mais cresce é o mais atacado

Depois da divulgação das últimas pesquisas, que confirmaram o crescimento de Ricardo Nicolau, em empate técnico com o segundo colocado e muito perto do segundo turno, o candidato passou a ser alvo de ações judiciais e de vídeos espalhados pelas redes sociais e aplicativos de conversas. O desespero uniu os adversários e agora todos atacam Ricardo Nicolau, através de notícias falsas, as chamadas Fake News, compartilhadas por vídeos e textos no WhatsApp e nas redes sociais.

Perto do segundo turno

Segundo todas as pesquisas registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ricardo Nicolau é o candidato que mais cresce nas intenções de voto. O Ibope, um dos institutos mais respeitados da América Latina no segmento, a Perspectiva e a DMP/Tiradentes, duas das principais da Região Norte, apontam que Ricardo Nicolau está empatado tecnicamente em segundo lugar. Já o Instituto iMarketing, em recentes levantamentos, coloca Ricardo Nicolau como o candidato que mais cresceu em engajamento nas redes sociais.

O candidato lidera a Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, que tem como candidato a vice-prefeito o médico uro-oncologista e professor universitário Dr. George Lins (PP). O grupo reúne cinco partidos (PSD, PP, Solidariedade, PSB e PDT) e possui mais de 200 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.

