Ricardo Nicolau apresenta PL para check-up feminino na rede pública de saúde

O projeto apresentado pelo deputado estadual Ricardo Nicolau (Solidariedade) institui a campanha “Check-up Feminino” para orientação e prevenção de doenças em mulheres do Amazonas. O PL 122/2022 está em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Segundo o parlamentar, a ideia é fazer com que as unidades de saúde do estado ofereçam uma série de exames que possam evitar o agravamento de doenças. “É muito comum mulheres procurarem atendimento médico apenas quando sentem os sintomas mais graves de doenças que poderiam ser evitadas com a realização periódica de exames preventivos. Muitas dessas mulheres só descobrem a doença muito tarde. Sabemos que, em estado muito avançado, pode gerar danos irreversíveis à saúde”, ressalta

De acordo com o texto do Projeto de Lei, a campanha a ser instituída pretende levar às mulheres o conhecimento e a prevenção, através de profissionais da área, possibilitando o diagnóstico precoce das doenças.

Câncer uterino

Uma das doenças que podem ser evitadas com exames preventivos é o câncer do colo do útero. O Amazonas lidera o ranking nacional de casos da doença.

Para Ricardo Nicolau, que é vice-presidente da Comissão da Saúde da Aleam, “o Amazonas não investe como deveria nas medidas preventivas e, por conta disso, ocupa o primeiro lugar no ranking. Como venho da área de gestão de saúde, tenho me esforçado para tentar auxiliar as mulheres do nosso estado, em diferentes frentes de trabalho, no que diz respeito à prevenção e ao tratamento deste tipo de câncer”, ressalta.

Como deputado estadual, Ricardo Nicolau destinou, no ano passado, R$ 3,2 milhões para a criação e equipagem do Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero (Cepcolu), um projeto da Fundação Cecon. Além disso, mais R$ 4,6 milhões foram destinados, neste ano, pelo parlamentar a todas as 62 cidades do Amazonas para a realização de exames preventivos que salvam vidas.

