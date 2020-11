Ricardo Nicolau apresenta maquete e detalha projeto do Hospital Municipal para profissionais da saúde

O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), apresentou a médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde, a maquete e os detalhes técnicos sobre o novo Hospital Municipal para Cirurgias Eletivas. A reunião aconteceu na manhã desta segunda-feira (9), no Comitê Central, no Distrito Industrial.

O novo hospital terá 150 leitos e capacidade para realizar até 1.500 cirurgias por mês. A expectativa é que funcione num terreno entre a Avenida das Torres e a Avenida das Flores, contemplando o fluxo de pessoas na zona norte e leste de Manaus, duas das zonas mais populosas da cidade. A previsão é de 180 dias para a unidade ter suas obras concluídas e começar a funcionar.

“Os adversários dizem que 180 dias é pouco tempo para construir um hospital. Mas pra quem está na fila há anos esperando por uma cirurgia, 180 dias é muito tempo. Vamos trabalhar a partir do primeiro dia de mandato para entregar o hospital que vai cumprir um papel importante para ajudar as pessoas da nossa cidade a ter uma saúde mais digna”, afirmou Ricardo Nicolau, ao lado do seu vice, o médico uro-oncologista Dr. George Lins (PP).

“Tenho conversado com muitos colegas médicos e alguns até se surpreenderam com o nosso projeto. Porque passou prefeito e entrou prefeito e ninguém fez. Mas essa estrutura é totalmente viável e será algo fundamental para a saúde das pessoas”, avaliou o Dr. George Lins.

Durante a apresentação, Ricardo Nicolau mostrou onde funcionarão os blocos e setores do Hospital Municipal, do administrativo às dez salas de cirurgia e UTI (Unidade de Terapia Intensiva), além do estacionamento e do espaço de jardinagem e fisioterapia dos pacientes. O projeto foi elogiado pelos profissionais presentes, que destacaram a importância de Manaus ter um hospital para cirurgias eletivas e desafogar o Hospital Adriano Jorge e o Hospital Getúlio Vargas, os únicos do serviço público para tal atendimento.

“É importante que Manaus resolva o problema da fila de espera para cirurgias. É possível sim ser feito e vejo no Ricardo Nicolau vontade política de fazer. Gostei muito do projeto e espero que Manaus vote no 55 para que o hospital vire realidade”, elogiou a enfermeira Janaína Belota, uma das presentes na reunião.

Ricardo Nicolau tem vasta experiência no setor. No primeiro semestre, no auge da crise do novo Coronavírus em Manaus, ele se licenciou do cargo de deputado estadual e assumiu a gestão do Hospital de Campanha Gilberto Novaes, montado em quatro dias e que salvou centenas de pessoas. Por determinação da prefeitura de Manaus, a unidade foi desativada após pouco mais de dois meses de funcionamento.

“Manaus não estava preparada para enfrentar a pandemia. E não está sequer para prestar serviço de saúde digno para as pessoas. A cidade não tem leitos suficientes e as UBSs, em sua maioria, funcionam de forma precária. Faltam equipamentos e materiais em quase todas elas. Nossa prefeitura vai colocar as UBSs para funcionar”, assegurou.

O mais atacado – O resultado das pesquisas eleitorais que apontam Ricardo Nicolau como o candidato que mais cresce desde o início da eleição, já empatado tecnicamente em segundo lugar, uniu todos os adversários na reta final de campanha. Baixarias e ataques pessoais contra Ricardo Nicolau e sua família substituíram a discussão de propostas e o debate sobre projetos para Manaus.

“As pessoas estão cansadas desta política dos velhos caciques. Manaus tem sido governada pelas mesmas pessoas há 40 anos. Ouvindo as pessoas e construindo projetos, iremos vencer a eleição e dar um novo destino para Manaus”, afirmou Ricardo Nicolau.

Perto do segundo turno – Segundo todas as pesquisas registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ricardo Nicolau é o candidato que mais cresce nas intenções de voto. O Ibope, um dos institutos mais respeitados da América Latina no segmento, a Perspectiva e a DMP/Tiradentes, duas das principais da Região Norte, apontam que Ricardo Nicolau está empatado tecnicamente em segundo lugar. Já o Instituto iMarketing, em recentes levantamentos, coloca Ricardo Nicolau como um dos candidatos que mais cresceu em engajamento nas redes sociais.

O candidato lidera a Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, que tem como candidato a vice-prefeito o médico uro-oncologista e professor universitário Dr. George Lins (PP). O grupo reúne cinco partidos (PSD, PP, Solidariedade, PSB e PDT) e possui mais de 200 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.

*Com informações da assessoria