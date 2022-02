Ricardo Nicolau anuncia recursos para exames do coração na rede pública

O deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD) destinará emendas impositivas, totalizando R$ 225 mil, para a compra de novos equipamentos para ampliar a oferta de exames cardiológicos na estrutura do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Policlínica Dr. Danilo Corrêa, localizado no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

O anúncio foi feito hoje (11) pelo parlamentar, após realizar uma fiscalização na unidade que atende aproximadamente três mil pacientes por dia. Os recursos serão investidos na aquisição de 15 aparelhos de Mapa (Monitor Ambulatorial de Pressão Arterial) e 15 de Holter, fundamentais no diagnóstico e tratamento de doenças do coração.

“Os exames de Mapa e Holter representam, hoje, um dos maiores gargalos da rede pública estadual. Esses novos equipamentos vão ajudar muito no diagnóstico e tratamento de pacientes cardíacos. O Estado precisa mudar muito para oferecer à população uma saúde digna, com atendimentos que acabem com as filas quilométricas que, infelizmente, ainda existem”, declarou Ricardo Nicolau.

Este ano, o deputado já tem mais de R$ 8,6 milhões em emendas direcionadas somente para a área da saúde, com mais da metade desse montante, cerca de R$ 4,6 milhões, designada para o combate ao câncer do colo do útero e a realização de exames preventivos em todos os 62 municípios amazonenses. Atualmente, o Amazonas ocupa o topo do ranking nacional de mortes pela doença.

“O câncer do colo uterino é 100% evitável, portanto, não podemos mais aceitar esse cenário vergonhoso. Essa doença não pode mais continuar tirando a vida de tantas mulheres amazonenses”, defendeu Ricardo Nicolau. “É assim que nós estaremos sempre trabalhando: fiscalizando, buscando informações e trazendo boas notícias”, completou.

*Com assessoria