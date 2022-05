Revista em quadrinhos com história de Zelensky será lançada amanhã nos EUA

Publicação contará trajetória política do presidente da Ucrânia, ex-comediante, e abordará a promessa de campanha não cumprida de dar fim aos conflitos com separatistas russos.

Uma editora dos Estados Unidos levou aos quadrinhos a trajetória política do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que era comediante antes de assumir a liderança de seu país, há três anos.

A TidalWave Comics lançará amanhã (20) uma revista em quadrinhos biográfica sobre o líder ucraniano, como parte de uma série da editora sobre políticos do país e do mundo.

As 22 páginas da publicação contam como Zelensky chegou ao poder na Ucrânia e fala sobre sua promessa de campanha, não cumprida, de dar um fim aos conflitos que existiam na época com grupos separatistas pró-Rússia no leste do país.

Com desenhos e diálogos em inglês, a revista repassa também a trajetória do presidente ucraniano desde o início da invasão da Rússia a seu país, em 24 de fevereiro. A revista aborda sua trajetória entre assumir o país sem nenhuma experiência em política externa a investir pesado na comunicação constante com o Ocidente.

Desde o início da guerra, Zelensky falou por vídeo a dezenas de Parlamentos e, vestindo sempre trajes militares, recebeu líderes europeus na capital, Kiev.

Quando ainda era comediante, ele chegou a interpretar um presidente fictício de seu país, o que também é retratado na revista.

Ainda não há previsão de que a publicação chegue ao Brasil.

Com informações do G1