Réveillon de Manaus 2020 iniciou com festa em três zonas da cidade

A última noite de 2019 começou com festa nos três pontos da cidade onde a Prefeitura de Manaus promove o Réveillon 2020. No Complexo Turístico da Ponta Negra (zona Oeste), Shopping Phelippe Daou (zona Leste) e Orla do Amarelinho (zona Sul) as atrações musicais já comandam o show da virada.

O prefeito Artur Virgílio Neto, que passou pelas três festas, iniciou a noite visitando o réveillon no Shopping Phelippe Dou. “Vamos fazer um grande réveillon. Nosso coração está aquecido de alegria por terminar um ano vitorioso e começar um ano mais vitorioso ainda, se Deus quiser em 2020. Daqui vou para Educandos e de lá para a Ponta Negra”,

No palco montado na praia da Ponta Negra, às margens do Rio Negro, o show da virada iniciou com a apresentação do grupo The Beatles Bossa Club. As vozes femininas interpretando grandes sucessos da banda britânica de rock encantaram o público, que chegou cedo à praia para garantir lugar perto do palco.

O empresário Lines Souza escolheu a programação do Réveillon 2020 na Ponta Negra para comemorar a entrada do ano novo ao lado dos amigos vindos do Uruguai, Argentina, Alemanha e de outros países.

“Estamos todos encantados com tudo por aqui, não só pelas belezas naturais desse lugar como também pela organização e apresentação desse evento. Ficamos sabendo da programação para virada do ano novo e escolhemos esse lugar para comemorar. Ano novo é isso, é compartilhar o que há de melhor com as outras pessoas”, ressaltou o Souza.

Em seguida, foi a vez do Grupo Cacildis, trazendo o melhor do samba e pagode brasileiro. O cantor Marcos Paulo também é atração da noite de festa.

Na virada do ano, os shows deram uma pausa para a queima de fogos, que teve dez minutos de duração. Às 00h30, a atração nacional Jerry Smith foi quem subiu ao palco, abrindo oficialmente o ano de 2020 na batida do funk. Às 3h, Uendel Pinheiro assumiu o comando da festa e, em seguida, às 4h30, Guto Lima, que agitou o público até o início da manhã. Nos intervalos, a Dj May Seven comandou os hits eletrônicos.

Anfiteatro

Outro espaço ocupado pelas famílias para receber o ano novo é o anfiteatro da Ponta Negra. Além de servir como acesso para a praia, o espaço, que conta com um telão que transmitiu todos os shows do palco, recebendo as famílias para a ceia.

A dona de casa Ednilza Braga reuniu a família e os amigos mais próximos para ceiar ao som da programação do réveillon. “A festa está começando muito bem. Aqui a gente se sente seguro para curtir o evento em família, confraternizando com os amigos. Combinamos de trazer uma comida para ceiarmos e está aí, fartura de comida e alegria, né!? Vamos aproveitar muito”, disse Ednilza.

Zonas Leste e Sul

A festa da virada também iniciou com muito som nas zonas Leste e Sul. Na orla do Amarelinho o cantor Paulo Onça abriu os shows, às 20h30. Pelo palco passaram ainda Uns e Outros, Frutos do Pagode, Banda Impakto, Forrozão já quero, Kadu Almeida e Dj Hanna comandando as picapes.

No Shopping Phelippe Daou, o Canto Da Mata deu a largada para a chegada de 2020. Pelo palco ainda passaram: Pegada do Gueto, Berg Guerra, Guto Lima, Tomi Xote, Toinho e Forró Show, além da Dj Carol Amaral.