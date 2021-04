Reunião entre Prefeitura e ciclistas discute campanha de segurança no trânsito

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), se reuniu com associações de ciclistas para discutir ações em campanha voltada ao Dia do Ciclista, comemorado em 15 de abril. O encontro aconteceu na tarde desta segunda-feira, 5/4, na sede do órgão, avenida Urucará, bairro Cachoeirinha, zona Sul da cidade.

“A bicicleta como modal, também está inserida no plano de governo do prefeito David Almeida. Nossa intenção é fazer uma grande campanha de conscientização e compartilhamento para os ciclistas de Manaus. Precisamos reaver o plano de mobilidade e fazer algumas readequações nas ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas da nossa cidade, para permitir a inclusão dos ciclistas como parte do plano”, apontou Paulo Henrique Martins, diretor-presidente do IMMU.

No encontro, foi discutida a criação de ciclorrotas para o acesso aos principais terminais de ônibus, além da criação de bicicletários nesses locais.

Compartilhamentos de vias com outros modais, equipamentos de uso obrigatório e de segurança usados pelos ciclistas, readequação e melhorias das vias que já existem, além de ciclofaixas, foram outros pontos apresentados pelos ciclistas durante o encontro.

*Com informações da assessoria