Resultado final de seleção para atuar em espaços de acolhimento é divulgado

A Prefeitura de Manaus publicou a homologação do resultado final dos candidatos selecionados no Edital de Credenciamento para Contratação Emergencial de Recursos Humanos, de profissionais para os espaços de acolhimento destinados a indígenas venezuelanos da etnia warao, administrados pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). O documento se encontra disponível na edição nº 4.851, do Diário Oficial do Município (DOM), publicado na sexta-feira, 29/5.

“Nós estamos seguindo as orientações do prefeito Arthur Virgílio Neto, de buscar recursos humanos para aumentar o contingente de servidores para trabalhar com os indígenas da etnia warao, permitindo que as atividades continuem em meio à pandemia da Covid-19”, explica a secretária da Semasc, Conceição Sampaio.

As inscrições para o credenciamento foram realizadas pelos candidatos no período de 5 a 6 de maio de 2020. Todos foram avaliados pela comissão de análise e seleção que consta no certame, de acordo com os critérios pontuados no edital publicado na edição nº 4.831, do dia 4 deste mês.

A homologação traz a lista dos candidatos classificados e de cadastro reserva, por função de técnico de serviço social, psicologia e coordenadores de equipamentos sociais ou casas de acolhimento, além de cuidador social e assistente administrativo.

O edital prevê duração mínima de seis meses para o desenvolvimento das funções, podendo ser prorrogada enquanto perdurar a pandemia de Covid-19, desde que não exceda a dois anos. Os salários variam de R$ 1,6 mil a R$ 3,5 mil, com a carga horária de 30 horas a 44 horas semanais.

Convocação

Os profissionais classificados devem ficar atentos às publicações do Diário Oficial do Município disponível pelo site http://dom.manaus.am.gov.br/. A convocação dos candidatos trará informações quanto à entrega de documentos em data, hora e local especificados.