Restaurantes e Cozinhas Populares da Seas apoiam pessoas em situação de vulnerabilidade social

Desde o dia de 23 de dezembro de 2020, os Restaurantes e Cozinhas Populares mantidos pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), estão atendendo seus usuários em horário diferenciado e como ponto de entrega de refeições. A medida segue as orientações do Decreto n° 43.234, que dispõe sobre os cuidados para enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência do novo coronavírus.

As refeições nos Restaurantes Populares estão sendo acondicionadas em embalagens de isopor (quentinhas) para garantir a segurança dos usuários e dos colaboradores. As senhas para a compra das refeições nos restaurantes, cujo preço é de R$ 1,00, podem ser adquiridas a partir das 8h. O horário e os dias de entrega das refeições são de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia.

As Cozinhas Populares, que ofertam sopas de forma gratuita, funcionam de segunda a sábado. A entrega das senhas também é realizada a partir das 8h, e a entrega das sopas inicia ao meio-dia e se estende até o final da demanda (por volta de 14h).

A secretária titular da Seas, Maricília Costa, acentua que é importante manter o serviço para que as famílias em situação de vulnerabilidade não enfrentem a insegurança alimentar em meio à pandemia pela Covid-19.

“A Seas, por meio de suas equipes, está atuando para que a entrega de refeições nutritivas não sofra descontinuidade. Estamos adotando todas as medidas de segurança para proteger tanto as nossas equipes quanto os usuários das Cozinhas e Restaurantes populares”, acrescentou.

Ao entrarem nas unidades, os usuários são orientados a lavar as mãos com água e sabão em um lavabo localizado logo na entrada dos restaurantes e cozinhas, ou a higienizar as mãos com álcool em gel. O uso de máscara é obrigatório, e a entrada para o recebimento das refeições está sendo ordenada para evitar aglomerações.

Apoio – A supervisora do Restaurante do Centro, Maria da Conceição Alves Lima, informa que 400 refeições estão sendo ofertadas diariamente. “Observamos um aumento na demanda. É muito importante esse trabalho que estamos realizando porque neste momento, é um auxílio fundamental para quem precisa de apoio”, destacou.

Refeição nutritiva – Para a dona de casa Giselle Verei, que há quatro meses saiu da Venezuela por conta da crise econômica em seu país e que atualmente mora no Centro de Manaus, na zona sul, as refeições são um importante apoio neste momento. “Aqui temos a oportunidade de ter uma boa refeição e assim não passamos necessidade. É muito importante para nós”, reforçou.

Direito à alimentação – Sob os cuidados do Departamento de Proteção Social Básica (DPSB/Seas), via Gerência de Ações Descentralizadas de Segurança Alimentar (Gadsan), as refeições servidas nos Restaurantes Populares fazem parte do Projeto de Garantia do Direito à Alimentação e têm preço simbólico de R$ 1 porque são subsidiadas pela iniciativa privada, por meio de uma parceria público-privada.

As sopas, oferecidas gratuitamente nas Cozinhas Populares, são custeadas pelo Governo do Estado. Os sabores são variados, incluindo sopa de carne, de mocotó e de feijão, dentre outras.

O cardápio dos Restaurantes Populares inclui arroz, feijão, macarrão, salada e uma proteína variada (frango, carne, fígado, peixe e outros). As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h.

A gerente da Gadsan, Kaliny Alves, confirma o aumento na procura e destaca que a mudança na forma de atendimento foi acertada.

“Os usuários se sentem mais seguros em apenas ‘pegar’ a refeição e comer onde desejar. É importante reforçar que estamos seguindo todas as recomendações do decreto do Governo do Estado, adotando o distanciamento social, medidas de higiene pessoal, sanitização de ambiente. Nossas equipes trabalham com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), disponibilizamos álcool em gel e orientamos as pessoas sobre distanciamento social”, assinalou.

Endereços dos Restaurantes e Cozinhas Populares

Restaurantes Populares

• Restaurante Popular Centro: Rua Joaquim Nabuco, 847 (antigo prédio do Sine)

• Restaurante Popular Novo Israel: Rua Bom Jesus, s/nº, Novo Israel (entre a delegacia e o Caic)

• Restaurante Popular Compensa: Rua Izaurina Braga, 543

• Restaurante Popular Jorge Teixeira: Rua Cássia Baiana, 340 (próximo à Escola Estadual Vasco Vasques)

Cozinhas Populares (Sopões)

• Cozinha Popular Alfredo Nascimento: Rua Marcos Cavalcante, esquina com rua 2

• Cozinha Popular Rio Piorini: Alameda Rio Negro, esquina com a rua Amazonas

• Cozinha Popular Parque São Pedro (Carbrás): Rua Edwirges, s/nº, Parque Carbrás (antiga Rua Plácido – Invasão da Carbrás)

*Com informações da assessoria