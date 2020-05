“Respondo com trabalho, obras e números às críticas contra mim”, desabafa prefeito de Tapauá

“O município de Tapauá nunca recebeu tantos investimentos em saúde quanto tá recebendo agora durante a nossa administração, por isso eu respondo com trabalho, obras e números aos ataques que venho sofrendo”, desabafou o prefeito de Tapauá, Zezito Barbosa, ao reagir a críticas feitas por vários parlamentares na Assembleia Legislativa. No âmbito do Parlamento Estadual, o deputado Belarmino Lins (Progressistas) saiu em defesa do prefeito na última quarta-feira e rechaçou os ataques.

Neste momento em que cresce a pandemia do novo coronavírus, o prefeito se mobiliza junto ao Governo do Estado e ao Ministério da Saúde para obter maior aporte de recursos financeiros à luta anticovid-19 em Tapauá. “Não posso descuidar e dou tudo de mim para que nossas ações contra o vírus sejam cada vez mais fortes”, afirma.

Segundo o prefeito, no próximo sábado (9) três aviões levarão para Tapauá equipamentos e outros materiais destinados ao enfrentamento da covid-19. “Realmente estou em Manaus, articulando ajuda para ações contra a pandemia e comprando triciclos, motores tipo rabeta, folhas de alumínio e grupos geradores graças a recursos oriundos de emendas impositivas do deputado Belarmino Lins, materiais que vou levar para melhorar a vida do meu povo”, explica o gestor.

Sem se importar com as críticas de seus adversários, Zezito se desdobra para conseguir maior apoio logístico às suas ações anticovid. Já obteve sucesso em vários pleitos junto ao governador Wilson Lima e conta também com o apoio de senadores e deputados federais no Congresso Nacional para a intensificação da luta contra o vírus.

Emendas do senador Omar Aziz, da ordem de R$ 1 milhão, destinarão recursos para compra de equipamentos que vão estruturar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Foz de Tapauá e Rio Purus. A UBS da Foz de Tapauá será inaugurada nos próximos dias e atenderá 400 famílias na zona rural do município. Os recursos serão aplicados ainda no processo de estruturação de mais duas UBs, contemplando os bairros São João e Manuel Costa.

Outra emenda, de autoria do deputado federal Bosco Saraiva (SD), no valor de R$ 827.000,00, ajudará na estruturação de uma outra UBS em fase de conclusão no centro da sede municipal. “Todos esses recursos já estão empenhados no âmbito do Ministério da Saúde, aguardando apenas o processo de pagamento”, informa Zezito.

De acordo com o gestor, recursos oriundos de emendas do senador Eduardo Braga (MDB), da ordem de R$ 300 mil, e do deputado federal Átila Lins (Progressistas), no valor de R$ 300 mil, deverão ser liberados nos próximos dias para aplicação no combate a pandemia da covid-19.

“Confirmo que estou em Manaus já há vários dias, com a permissão legal da Câmara Municipal de Tapauá, trabalhando de sol a sol, enfrentando a incompreensão e a baixaria inconsequente dos meus adversários, e faço essa prestação de contas porque não tenho o que esconder, eu trabalho e mostro com transparência os produtos do meu trabalho”, diz o prefeito.

Relatório

Um relatório de Zezito sobre investimentos em saúde, neste ano de 2020, aponta mais de R$ 300.000,00 gastos em medicamentos, materiais químicos, cirúrgicos e laboratoriais, enfatizando os esforços do Poder Público Municipal no combate ao coronavírus. O relatório destaca ainda investimento de quase 100.000,00 na aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) para as ações de saúde contra a pandemia.

Os investimentos também garantem combustível suficiente para as equipes de saúde que atuam na luta contra a covid-19; possibilitaram a contratação de pessoal (guarda civil) para auxiliar no monitoramento de ações de combate e controle do coronavírus; organização do processo de desinfecção das áreas públicas do município, e contratação de 10 enfermeiros, 1 biomédica, 1 odontólogo e 10 técnicos de enfermagem para as atividades de enfrentamento da covid-19 em Tapauá.