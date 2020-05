Repórter passa mal durante transmissão ao vivo em Manaus

A repórter Luciene Kaxinawá, da CNN Brasil, desmaiou após entrar em um link ao vivo na emissora na tarde dessa quinta-feira (28). As informações são da coluna de Flávio Ricco, do Uol.

A CNN confirmou o ocorrido e afirmou que a jornalista está bem, apesar de não ter dado mais detalhes sobre o que poderia ter levado ela a desmaiar. Luciene precisou ser socorrida pela equipe de filmagem que a acompanhava.

Luciene é a primeira repórter indígena da CNN. Nascida em Rondônia, ela trabalhou durante sete anos na Rede Amazônica, afiliada da Globo em cinco estados da região Norte. A profissional faz parte da tribo dos Kaxinawás, que habitam as regiões de floresta tropical do Brasil e do Peru.

Algo parecido aconteceu na semana passada. O repórter Jhonatã Gabriel sofreu um apagão em plena transmissão ao vivo e a apresentadora Luciana Barreto precisou encerrar sua participação.

Por METRÓPOLES