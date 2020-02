Repórter do SBT tenta ‘invadir’ entrevista ao vivo da Globo

Um link ao vivo foi palco de uma confusão entre repórteres de afiliadas do SBT e da Globo, em Goiás. Rozainne Ferraz, do SBT, tentou entrevistar uma mulher que já estava sendo ouvida pela jornalista da Globo. “A filha está aqui, a mãe dela também está aqui ao lado, vamos ouvir um pouco dela falando sobre esse sentimento de revolta, né?”, comentou a repórter, enquanto deixava sua entrevistada para falar com a outra, que conversava com a jornalista da afiliada da Globo, Patrícia Bringel.

A repórter Patrícia Bringel ficou incomodada com a situação e interrompeu a entrevista. “Por favor, eu estou falando com a tia agora”, e ignorou a presença da funcionária do SBT, que tentou disfarçar: “Vamos ouvir agora, porque a família, na verdade, está recebendo toda a imprensa numa coletiva”, explicou tentando colocar o microfone na boca da mulher que falava com a Globo. Novamente, Patrícia parou a conversa para explicar. “Essa não é a mãe, essa é a tia. Nós tratamos que falaríamos com ela”, pediu a repórter da Globo, quando finalmente Rozainne decidiu se afastar: “Ok”.

Repórter da Record se pronuncia Uma terceira repórter comentou sobre o confusão entre as jornalistas durante a reportagem. A jornalista Jakeliny Mendonça, da Record, disse em uma publicação no Instagram que estava no local e não foi bem assim que aconteceu. “Eu estava lá e a história não foi bem assim. As duas tinham combinado que nós três entraríamos com a irmã de uma vítima, ao vivo ao mesmo tempo. Eu acabei entrando primeiro e saí… Depois, a repórter da Globo viu que iria dar problema para a repórter SBT, acabou entregando a entrevistada e foi falar com essa tia da vítima. Tava tudo certinho”, começou a narrar.

fonte | O DIA