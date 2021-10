Réplica em Lego do Titanic tem mais de 9 mil peças e detalhes surpreendentes

Neste ano, ocorre o centenário de lançamento do Titanic, um dos navios mais famosos do mundo, que zarpou de Southampton rumo aos Estados Unidos, e naufragou no Oceano Atlântico. Em homenagem à data, a Lego vai lançar o maior montável de sua história: uma réplica do Titanic com mais de 9 mil peças!

Quando pronto, o brinquedo mede 1,2m, e os detalhes internos são incríveis: tem a icônica escadaria onde Jack e Rose se encontram várias vezes no filme, o salão de jantar da 1ª classe, os deques, os botes salva-vidas, os quartos da 3ª classe, as caldeiras…

A pré-venda mundial do Lego acontece em 1º de novembro. O colecionável vai custar US$ 629,99, algo em torno de R$ 3.500. Ah! E não, o iceberg não vem incluso, como alguns engraçadinhos questionaram.

O anúncio da companhia foi celebrado por milhares de pessoas e, mesmo com o preço lá em cima, o lançamento promete se esgotar rapidamente. Por isso, se quiser e tiver condições, já separa o cartão de crédito e “make it count”! (CAPRICHO)