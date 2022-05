Renda média do brasileiro recua 9% em um ano, revela pesquisa do IBGE

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a Pnad Contínua, mostram que o rendimento médio do brasileiro caiu quase 9% entre março de 2021 e deste ano. O levantamento foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo a pesquisa, o brasileiro recebia, em média, R$ 2.789 em março do ano passado, enquanto em 2022, o valor caiu para R$ 2.548. A redução entre os três primeiros meses de 2021 e o primeiro trimestre deste ano é de 8,7%.

Para especialistas, o aumento do desemprego e a inflação descontrolada ajudou na redução da renda do brasileiro. Em 2021, o índice inflacionário atingiu 10%, provocando um recuo na capacidade de compra da população.

Desemprego

A Pnad Contínua ainda mostra uma estabilidade no número de desocupados no país. Segundo os dados, 11,9 milhões de pessoas estão desocupadas atualmente no Brasil, representando 11,1% da população. Em dezembro do ano passado, o número era de 12 milhões sem ocupação. Já se comparado ao primeiro trimestre do ano passado a redução é maior. Na época, 15,3 milhões de pessoas estavam sem emprego, ou seja, 14,9% da população.

Com informações do IG