Renato Feder recusa convite para assumir o Ministério da Educação

O secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, disse em sua conta no Twitter que decidiu declinar do convite feito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para assumir o comando do Ministério da Educação.

Segundo Feder, ele recebeu o convite em uma ligação na quinta (2) e ficou “muito honrado”. Para o secretário, o interesse do presidente “coroa o bom trabalho feito por 90 mil profissionais da Educação do Paraná”.

Feder foi avisado de que seu nome passaria por “pente fino”, como ocorre a todos os indicados para cargos. Esse levantamento, e não “pressões” de aliados, levou o Planalto a retardar o anúncio, mas as denúncias envolvendo possível sonegação de impostos de uma empresa de Feder preocuparam o governo.

POR DIÁRIO DO PODER