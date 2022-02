Reitora da Nilton Lins elogia Fapeam por incentivo a mulheres em pesquisas

A reitora da Universidade Nilton Lins, Gisélle Lins Maranhão, participou nesta sexta-feira (11) do lançamento da programação oficial do projeto Movimento Mulheres e Meninas na Ciência, promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), e voltado para o reduzir as desigualdades e ao apoio e incentivo da participação feminina em pesquisas nos mais diversos segmentos.

Nesta data é celebrado em diversos países o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, instituído em 2015 pela Assembleia das Nações Unidas, e na qual são realizadas atividades que visam dar visibilidade ao papel e às contribuições fundamentais das mulheres nas áreas de pesquisa científica e tecnológica.

A reitora Gisélle Lins Maranhão parabenizou a Fapeam pela iniciativa de abordar o tema e por disponibilizar editais específicos para ampliar a participação de mulheres e meninas na área científica.

A reitora também destacou que os editais são importantes políticas institucionais voltadas ao equilíbrio de gênero, para estimular a ciência e também para apoiar todas as pautas que envolvem o conhecimento para as mulheres e meninas.

“Esta iniciativa estimula e democratiza a investigação e o conhecimento, Sem dúvida nenhuma, representa um salto na educação e na emancipação da mulher”, acrescentou.

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), apenas 30% dos cientistas do mundo são mulheres e do total de estudantes matriculados em cursos de Ciência, Tecnologia, Engenharias e Matemática, somente 35% são mulheres.

Além disso, a pesquisa da Unesco também alerta que as mulheres recebem menos por suas pesquisas e não progridem em suas carreiras na mesma velocidade que os cientistas homens.

*Com assessoria