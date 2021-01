Reino Unido veta brasileiros por nova variante do coronavírus

O ministro britânico dos Transportes, Grant Shapps, anunciou nesta quinta-feira (14) que o Reino Unido irá proibir no país a entrada de viajantes vindos do Brasil, da Argentina, do Chile e de diversas outras nações. De acordo com ele, a ação está sendo tomada em razão da “evidência de uma nova variante do novo coronavírus no Brasil”.

“As viagens de Portugal para o Reino Unido também serão suspensas devido às suas fortes ligações com o Brasil – agindo como mais uma forma de reduzir o risco de importação de infecções”, explicou Shapps.

A medida passa a valer já na próxima sexta-feira (15). Os outros países afetados são: Bolívia, Cabo Verde, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela.

Grant informou, ainda, que a determinação não se aplica a cidadãos britânicos, irlandeses ou a quaisquer pessoas que tenham direito à residência no Reino Unido.

No entanto, os passageiros que retornarem dos destinos anunciados deverão adotar protocolos de quarentena durante dez dias “junto de suas famílias”, orientou o ministro. (SBT Notícias)