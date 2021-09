Região Norte terá carretas blindadas para o transporte de cargas especiais

A Prosegur Cash, unidade de negócio responsável pelos serviços de Logística de Valores do Grupo Prosegur – com alcance em mais de 80% do território brasileiro, passa a oferecer o serviço de transporte de cargas especiais com caminhões blindados na região Norte do Brasil. Os estados do Amazonas e Pará são os principais pontos de partida dos veículos com alta capacidade de transporte – que vão desde truck até rodotrem para atender às indústrias de eletroeletrônicos, telecom, farmacêuticos, joias e grandes varejistas, e que podem se estender a todos os estados da região.

O serviço de transporte de cargas com alto valor agregado da Prosegur atende empresas de pequeno, médio e grande porte. A frota de caminhões blindados tem veículos com capacidade de armazenamento de até 48 paletes. Diferentemente de uma empresa de transporte convencional, a Prosegur se destaca por oferecer em seus caminhões todos os serviços que demandam o transporte desse tipo de carga incluindo: escolta seguro da carga, auditoria de segurança, gerenciamento de risco e o transporte em si.

“Hoje, com a presença cada vez maior de produtos high-tech, houve um crescimento exponencial na demanda por transporte de eletroeletrônicos que, no País, ainda possui um alto índice de sinistralidade. A Prosegur expandiu sua área de atuação com o serviço de transporte de cargas especiais para a região Nordeste – concentrado anteriormente no Sudeste, por reconhecer a importância econômica da região para o País. Com a nossa frota de caminhões blindados, monitorados em tempo real e com segurança embarcada podemos oferecer em uma única solução todos os serviços que o cliente necessita para transportar sua carga de alto valor agregado, contando com toda segurança que demanda esse tipo de carga, comenta Sérgio França, diretor comercial e de estratégia da Prosegur Cash.

No Brasil, atualmente a empresa possui 1760 veículos blindados que transportam valores e cargas especiais, com atuação em todos os estados da Federação e chega a 4.456 municípios brasileiros. Todos os veículos são equipados com fechaduras randômicas, sistema de videomonitoramento, sensores que podem ser aferidos em tempo real pela CMCV – Central de Monitoramento de Cargas Valiosas, entre outros sistemas.

*Com informações da assessoria