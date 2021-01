Redes sociais repercutem foto de indígena sendo vacinado dentro de canoa no AM

A imunização contra Covid-19 já começou em várias cidades brasileiras. Além da aplicação da vacina nos hospitais e em postos de saúde, uma modalidade adotada por diversas prefeituras ao redor do país: é o drive-thru. Essa opção, recomendada pelos órgãos sanitários, possibilita o menor contato com o vírus no trajeto da casa até o posto. Nos últimos dias, diversos idosos foram levados pelos familiares em seus carros para receber a vacina. Porém, em um estado que possui a maior bacia hidrográfica do país, não é de se chocar que “drive-thru” do Amazonas também seja realizado por outros meios de transporte, como a canoa, por exemplo.

Em uma foto que teve grande repercussão nas redes sociais, um indígena é vacinado dentro de uma canoa pela equipe de profissionais do Distrito de Saúde Indígena (DSEI) Médio Rio Solimões e Afluentes, que atende comunidades ribeirinhas entre os municípios Juruá e Tefé. Segundo publicação da enfermeira que aplicou a vacina, Adriana Zurra, os profissionais do Polo Base Kumarú não medem esforços em atender à população indígena.

“Por trás dessa foto tem toda uma equipe do Polo base Kumarú que não mediu e nem mede esforços para levar saúde as populações indígenas mais distantes”, contou.

O Amazonas já aplicou 31.604 doses de vacina contra Covid-19 até esta sexta-feira (29), segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). Sendo que destas doses, 14.390 foram aplicadas em indígenas aldeados.

Além de motocicletas – principal meio transporte em municípios do interior do Amazonas -, outro meio está sendo bastante utilizado para fins com o mesmo intuito. Se em períodos de grande movimentação o triciclo já era no Festival Folclórico de Parintins, agora com a modalidade de drive-thru o transporte voltou a estar em alta no município.

Segundo o secretário municipal de saúde de Parintins, Clerton Florêncio, o triciclo está sendo fundamental para a vacinação por ser um transporte com um valor mais acessível à população.

“A vacinação em drive-thru preserva a saúde em especial dos idosos no município de Parintins. Seja ele de carro, de moto, de triciclo, que eu acho que é muito importante, haja visto que a grande maioria tem uma condição mais baixa. Eu acho [o triciclo] um meio fundamental em poder transportar os idosos, a gente resgatar e poder fazer a vacinação dos idosos. Tem uma importância e um valor muito grande por estar salvando vidas em Parintins e em outros municípios do Amazonas”, disse o secretário

Até o momento, o município de Parintins já vacinou 2.309 pessoas, dentre elas profissionais de saúde e pessoas a partir de 80 anos. Clerton Florêncio ressalta ainda que o município busca vacinar 100% dos idosos, com base nas diretrizes dos órgãos estaduais.

“A campanha de vacinação contra covid-19 em Parintins está ocorrendo desde o momento em que chegou no município. No último sábado. Começamos a vacinação nos profissionais de saúde, abrangendo médicos, enfermeiros, recepcionistas, fisioterapeutas, todos os profissionais que estão na linha de frente do combate. Nós temos 10 unidades de saúde que estão realizando essa vacinação diariamente. A meta é vacinar 100% nos idosos de Parintins”, comentou Florêncio. [A Crítica]