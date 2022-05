Rede Globo ainda não pediu a renovação de suas 5 concessões de TV

Caso a emissora espere o limite do prazo, Bolsonaro poderá não ter tempo de decidir antes do fim do mandato

O blog Sala de TV entrou em contato com o Ministério das Comunicações para solicitar informações a respeito do processo de renovação das concessões públicas de TV do Grupo Globo.

A assessoria de imprensa do órgão enviou resposta por e-mail. “Até o momento, o Ministério das Comunicações não recebeu os pedidos de renovação referentes a essas concessões”, diz trecho.

A última renovação das concessões da TV Globo aconteceu em 15 de abril de 2008, quando o então presidente Lula assinou decreto com data retroativa a 5 de outubro de 2007 e validade de 15 anos.

Ao longo da história brasileira, apenas 3 emissoras perderam a concessão. Em 1970, a TV Excelsior foi extinta após desentendimentos com o governo militar. Dois anos depois, o regime dos generais determinou o fechamento da falida TV Continental. Já em 1980, a TV Tupi foi tirada do ar por não ter condições financeiras para continuar a operar.

Com informações do Terra