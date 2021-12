Rede Amazônica lança curso gratuito de programação

Uma parceria entre a Kenzie Academy e a Fundação Rede Amazônica (FRAM) vai garantir o curso gratuito de Introdução à Programação, com aulas de HTML, CSS e JavaScript, fundamentos básicos de quem deseja atuar na área de tecnologia como desenvolvedor.

As inscrições podem ser feitas a partir do dia 7 de dezembro, pelo site http://www.amazonia.kenzie.com.br. O curso terá 50 mil vagas e acontecerá entre os dias 3 e 6 de Janeiro de 2022, das 18 às 21h, com aulas online e ao vivo.

As vagas são abertas para qualquer pessoa residente da região da Amazônia Legal, que abrange os Estados de Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso.

Todos que concluírem o curso com 30 horas de duração, receberão um certificado e ainda terão suporte do time de profissionais da Kenzie Academy para desenvolver um projeto.

A parceira conta com apoio, ainda, do Polo Digital de Manaus, da Méliuz, do Manaus Tech Hub e do E3 Negócios.

Qualificação profissional em tecnologia

A formação de profissionais voltados para a área da tecnologia é uma demanda crescente no mercado do mundo inteiro, com vagas abertas e não preenchidas por falta de pessoas qualificadas. Segundo um estudo da consultoria McKinsey, o Brasil terá um gargalo de 1 milhão de profissionais do setor até 2030.

Na região da Amazônia Legal não é diferente, já que há uma atuação forte da indústria, principalmente em regiões como a Zona Franca de Manaus, com grande potência de desenvolvimento. Além disso, o trabalho como desenvolvedor ou programador pode ser realizado, em muitos casos, de forma remota, possibilitando oportunidades em diversas regiões do Brasil e até em outros países.

“O Polo Digital de Manaus tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de empresas por meio da tecnologia, para trazer representatividade e governança para o ecossistema de TI na nossa região. Hoje, temos dezenas de empresas associadas que precisam desses profissionais qualificados para impulsionarem os seus negócios”, afirma Murilo Monteiro, Diretor Executivo do Polo Digital de Manaus.

Segundo Daniel Kriger, CEO da Kenzie Academy Brasil, escola de programação com sede em Curitiba e que tem uma unidade localizada em Manaus, oferecer um curso gratuito de programação para esse público é fundamental para colaborar socialmente com o desenvolvimento da região.

“É uma grande oportunidade para as pessoas que querem seguir na área de tecnologia e não sabem por onde começar. Por outro lado, a formação de profissionais também é fundamental para a indústria regional que busca por novos talentos para o desenvolvimento de toda a comunidade envolvida”, afirma.

Para Alessandro Dias, Coordenador de Inovação da Fundação Rede Amazônica, a capacitação técnica de qualidade é um dos importantes pilares para termos um programa de inovação na região que leve em consideração o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

“Entendemos a importância do processo de transformação digital, por isso apoiamos ações que estimulem a formação de profissionais inovadores que desenvolverão soluções para os problemas da nossa região, estimulando a economia e gerando novos negócios”, ressalta.

*Com informações de G1