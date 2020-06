Recém-nascida é encontrada abandonada em área de mata da rodovia AM-070

Um bebê do sexo feminino foi encontrado, na manhã deste sábado (20), abandonado e ainda com a placenta, em uma área de mata do quilômetro 2, da rodovia AM-070, que integra a região metropolitana de Manaus.

Segundo informações do oficial do policiamento de trânsito, major Thiago, o bebê foi encontrado por uma pessoa que passava pelo local, e que acionou o posto de polícia, localizado naquela região.

“Chegamos lá, identificamos que ela estava sem roupas e com resto da placenta. Imediatamente a levamos para a Maternidade Moura Tapajós, onde a assistente social verificou o estado dela e disse que, apesar das questões de higiene da criança, ela passa bem”, disse o major.

Diligências serão iniciadas para localizar a mãe da vítima, que deverá responder pelo crime de abandono de incapaz, ainda segundo a polícia.

Até o fechamento desta matéria, o bebê encontrava-se na unidade médica, onde deverá permanecer até que o caso seja apurado.

Por ACRÍTICA