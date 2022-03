Recadastro de estudantes encerra hoje para garantir a meia-passagem

O cadastro é simples e deve ser feito no site do estudante

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), alerta os estudantes que a campanha para cadastramento ou recadastramento no Sistema da Meia Passagem, que iniciou em 31 de janeiro, finaliza nesta terça-feira, 15/3. Porém, após essa ação, os alunos ainda podem garantir direito ao benefício.

Até esta terça-feira, foram registrados 34.414 recadastros da meia-passagem e mais 5.358 novos cadastros para ganhar o benefício. No total, o sistema já contabilizou 39.772 novos registros neste ano da meia-passagem.

Os estudantes que têm interesse em garantir o benefício devem estar cadastrados no sistema da prefeitura, exceto aqueles que têm direito à gratuidade da passagem que abrange alunos do ensino fundamental e médio da rede pública do Estado e do Município.

Para os alunos que já utilizam a meia-passagem, os procedimentos continuam os mesmos dos anos anteriores. O cadastro do aluno é atualizado na escola e a própria instituição se encarrega de encaminhar lista atualizada dos alunos aptos à meia-passagem.

O aluno que ainda não foi cadastrado no ano passado só precisa procurar a escola e solicitar a sua inclusão na lista.

Estudantes do ensino superior de qualquer instituição e outros cursos tecnológicos somente terão o benefício da meia-passagem e deverão realizar o cadastro, que está disponível desde o dia 31 de janeiro pelo site estudantes.manaus.am.gov.br.

Gratuidade

Quanto à gratuidade, 137.969 estudantes garantiram o benefício e já podem se deslocar às escolas no transporte coletivo sem nenhum custo. Esse número ainda pode aumentar no decorrer do ano.

Os alunos devem conferir no site estudantes.manaus.am.gov.br se os dados pessoais, como Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência, estão atualizados na escola em que estão matriculados. Caso não estejam, é recomendado realizar os ajustes necessários na própria escola.

Após a regularização dos dados junto à escola, o aluno não precisará fazer o cadastro pela internet, pois o sistema atualizará as informações dos alunos enviados pelas instituições de ensino.