Real Madrid: Alaba comanda cantos na festa e Vini Jr diz que “Madrid não perde final”

Festa do time espanhol no vestiário do Stade de France foi marcada por entusiasmo depois da vitória sobre o Liverpool. Comemoração em Madri deve começar por volta das 13h deste domingo

O Real Madrid conquistou neste sábado o 14º título de Liga dos Campeões em sua história, ao vencer o Liverpool por 1 a 0. A comemoração no vestiário do Stade de France teve o zagueiro Alaba puxando a festa dos jogadores com a comissão técnica, Carlo Ancelotti efusivo, e o meio-campista Valverde dando banho de champagne em todos.

O atacante Vini Jr, autor do gol da vitória na finalíssima, mandou um “recado” para quem cogitar vencer o Real Madrid numa decisão de Champions.

“Acho que agora é aproveitar. Depois de ter vivido tantas partidas difíceis, momentos especiais, chegamos até aqui. Chegamos na final? Temos que ganhar. Madrid não perde na final. Está escrito”, comentou Vini Jr.

O Real Madrid perdeu na estreia desta Champions, para o modesto Sheriff, mas depois ganhou todos os outros jogos pela fase de grupos. No mata-mata, despachou PSG, Chelsea, Manchester City e o Liverpool na final em Paris.

Além disso, o time comandado por Carlo Ancelotti foi campeão do Campeonato Espanhol com quatro rodadas de antecedência e da Supercopa da Espanha. Alaba exaltou essa campanha em 2021/22.

“Incrível, incrível. Estou muito feliz por estar aqui. Estou feliz e grato por viver este momento. Foi uma temporada inacreditável. Tem um espírito especial nesta equipe e estou muito feliz por ser parte dessa história”, declarou o defensor.

A festa do Real em Madri deve começar por volta das 13h15 (de Brasília) deste domingo. A tradicional parada na Puerta del Sol está prevista para 14h, e a expectativa é do time chegar na Plaza Cibeles às 14h45. O encerramento no estádio Santiago Bernabéu está marcado para 15h30.

Com informações de O Globo