Rayssa Leal vence etapa de Salt Lake City do Mundial de skate

Rayssa Leal, destaque do Time Brasil na Olimpíada de Tóquio, segue sendo referência no skate apesar da pouca idade. Neste sábado (28), ela se sagrou campeã na etapa de Salt Lake City da Liga Mundial de Skate Street. Com tons dramáticos, a confirmação do título veio apenas na última manobra, conseguindo um sensacional 8,5 para terminar com o troféu.

“Obrigada por tudo, amo todos vocês. Bora, Brasil”, gritou a brasileira após a conquista em Salt Lake City. Havia várias bandeiras brasileiras espalhadas pelo local de competição e a torcida apoiou fortemente as compatriotas durante a disputa.

Última a se apresentar durante as finais do dia, a Fadinha do Skate viu as adversárias assumirem o topo da tabela antes de entrar na pista. Precisando de uma nota 8,3 para ultrapassar a japonesa Funa Nakayama, Rayssa foi tão bem que bateu a meta e recebeu um 8,5 dos juízes da prova.

A manobra foi tão espetacular que, mesmo antes da nota dos jurados ser divulgada, Rayssa já comemorava com sua equipe, com a certeza de que fez o necessário para atingir o topo do pódio.