Rapper é morto durante live no Instagram; imagens fortes

Zerail Dijon Rivera, um rapper que vivia em Los Angeles, foi assassinado enquanto fazia um vídeo ao vivo no Instagram, de acordo com a revista People.

Rivera, cujo nome artístico era Indian Red Boy, foi baleado e morto no dia 8 de julho, enquanto estava no banco do motorista de seu carro, ao mesmo tempo em que conversava com um amigo ao vivo no Instagram.

O assassinato ocorreu no bairro Hawthorne, em Los Angeles, na Califórnia (EUA).

Nas imagens da live é possível ver momento dos disparos e India Red Boy reaparecendo na tela murmurando muito baixo “Help! Help!” (“Socorro! Socorro!”). Conforme o Hip-Hop Lately, o rapper chega a dizer o nome do bairro para o conhecido.

Veja o vídeo:

Segundo a polícia, os serviços de urgência responderam a um chamado de tiroteio. O artista de 21 anos morreu no local.

Os responsáveis ainda não foram identificados, mas acredita-se que o crime tenha sido premeditado.