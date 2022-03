Rainha Elizabeth se recusa a usar cadeira de rodas por “maldição” na família real

Após um tempo longe de eventos públicos, a rainha Elizabeth II voltou a aparecer em uma comemoração dos 70 anos da empresa de artesanato Halcyon Days, que expôs algumas das peças raras da família real britânica.

O evento aconteceu na casa da monarca, o Castelo de Windsor, e fontes próximas à familia real explicaram o motivo pelo qual a rainha se recusa a usar uma cadeira de rodas. Já com 95 anos e mobilidade reduzida, a rainha ganharia muito em qualidade de vida caso decidisse usar uma cadeira motorizada.

De acordo com as fontes, ela se recusa a aparecer em público com a cadeira por uma superstição: a princesa Margaret, irmã de Elizabeth, apareceu de cadeira de rodas em público meses antes de sua morte. As informações são do Daily Mail.

Preocupação dos médicos

O Palácio de Buckingham anunciou nesta sexta-feira (11) que a rainha Elizabeth II não irá participar da tradicional missa da Commonwealth, grupo de 54 nações que ela é monarca, que acontece na próxima segunda-feira (14).

O comunicado pegou a imprensa internacional com surpresa e reacendeu o alerta sobre a saúde da monarca, que foi diagnosticada com covid-19 nas últimas semanas. Este seria o primeiro compromisso público de sua majestade desde o diagnóstico da contaminação.

À época o Palácio informou que Elizabeth II estava com sintomas de um resfriado leve e que seguiria sua agenda de forma virtual, e assim fez. Mas aos 95 anos ela voltou a ser aconselhada pelos médicos pessoais a descansar pelos próximos dias e evitar grandes eventos.

No trono há mais de 70 anos e com 95 de vida, a saúde da rainha começou a preocupar os súditos e fãs em outubro do ano passado, quando ficou internada por uma noite no hospital e a causa da doença não foi especificada ao público. Semanas depois comunicados informaram que ela reduziria os compromissos por orientação médica e não deveria mais beber seu tradicional drink diariamente.

*Com Yahoo!