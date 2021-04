Rainha Elizabeth II completa hoje 95 anos

A data não contará com nenhuma comemoração devido à perda recente do marido, príncipe Philip, que morreu no dia 9 de abril. FOTO: Leon Neal/AFP

A rainha Elizabeth da Grã-Bretanha, a monarca mais velha do mundo, completa 95 anos nesta quarta-feira (21), mas a data não contará com celebrações públicas devido ao luto que alteza está enfrentando pela perda do marido, príncipe Philip. A informação foi divulgada pelo Palácio de Buckingham nas redes sociais.

“Hoje é o 95º aniversário da Rainha. A Rainha nasceu às 2h40 em 21 de abril de 1926 em 17 Bruton Street em Mayfair, Londres. Ela foi a primeira filha do Duque e da Duquesa de York, que mais tarde se tornou o Rei George VI e a Rainha Elizabeth. Este ano, Sua Majestade permanece no Castelo de Windsor, durante um período de luto real após a morte do duque de Edimburgo”, diz o comunicado.