Rádio e TV Câmara fazem transmissão inédita do primeiro turno da eleição municipal em Manaus

A apuração do resultado do primeiro turno da eleição municipal em Manaus foi transmitida ao vivo pela Rádio e TV Câmara Manaus. A transmissão começou às 17h, diretamente dos estúdios da Rádio Câmara Manaus, frequência 105.5, com ancoragem do jornalista Tiago Ferreira, trazendo as primeiras informações divulgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) após o encerramento das eleições. A apuração foi transmitida simultaneamente pela TV Câmara Manaus, canal 6.3, na TV aberta.

“Realizamos nesse domingo a primeira transmissão, ao vivo, da apuração do resultado das eleições municipais pela Rádio e TV Câmara Manaus, divulgando informações precisas aos nossos ouvintes e telespectadores, cumprindo nosso papel de informar o cidadão de Manaus”, comemora o diretor geral da CMM, Carlos Moura.

A equipe de jornalistas da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Manaus esteve durante todo o dia, acompanhando o andamento das eleições e produzindo matérias sobre a votação, além de acompanhar o voto dos candidatos à prefeito de Manaus. As matérias foram ao ar durante a transmissão da apuração.

Toda a transmissão feita pela TV Câmara Manaus teve tradução do conteúdo na Linguagem Brasileira de Sinais (Libras).

“Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Manaus tem uma população de 80 mil pessoas surdas e nós temos o compromisso de levar informação à essas pessoas”, explica a diretora de Comunicação da CMM, Ed Blair.

A transmissão foi encerrada simultaneamente com o término da apuração da votação do primeiro turno das eleições com a divulgação dos 41 candidatos eleitos para compor a Câmara Municipal de Manaus no quadriênio 2021/2024 e também a definição dos candidatos, Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante), que irão disputar o segundo das eleições municipais, para o cargo de prefeito, no dia 29 de novembro.

