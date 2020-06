Rádio Câmara Manaus completa um ano levando informação de qualidade para o cidadão

A Rádio Câmara Manaus, que está no ar na frequência 105,5 FM, completa um ano de funcionamento neste sábado, 13 de junho. A emissora, cujo slogan, é a Rádio Cidadã de Manaus, possui uma programação diária, que inclui desde a transmissão ao vivo das sessões plenárias, a programas sobre cultura, empreendedorismo, cidadania e informação em geral.

O presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Joelson Silva (Patriota), lembra que a rádio faz parte de uma estrutura de aproximação entre a Casa Legislativa e o cidadão manauara.

“É uma meta da nossa gestão aproximar a Câmara do cidadão e a Rádio Câmara Manaus tem um papel fundamental, pois leva informação sobre as atividades em plenário, projetos de lei, reuniões das comissões técnicas, além de informação, música e variedades”, destaca Joelson.

O prefeito de Manaus, Artur Neto, também fez questão de enfatizar a relevância da emissora.

“Esse é um veículo importante, um instrumento de divulgação do trabalho dos vereadores, do parlamento municipal, onde são discutidos e aprovados projetos relacionados à administração da cidade de Manaus. Desejo sucesso e vida longa à Rádio Câmara Manaus”.

A Rádio Câmara Manaus faz parte da Rede Legislativa de Rádio e TV e funciona em parceria com a Rádio Câmara Federal, transmitindo também as sessões plenárias deliberativas da Câmara Federal e programas da grade da emissora nacional.

“A Câmara Municipal de Manaus deu um passo muito importante quando colocou essa rádio no ar, estreitando o diálogo com o cidadão. É importante ressaltar que quanto mais direta for a ligação da população com os parlamentos melhor para a democracia”, evidencia a coordenadora da Rede Legislativa de Rádio e TV, Evelin Maciel.

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), é parceiro da CMM e apresenta o programa semanal Falando de Contas, no qual presta contas à sociedade sobre os trabalhos da instituição. “A Rádio é um instrumento importante quando se fala em transparência e o TCE tem a honra de colaborar com essa programação, mostrando o trabalho da instituição e levando informação de qualidade para o cidadão”, afirma o presidente do TCE-AM, Mario Mello.

Aula prática

Na grade também está o programa Debate Jovem, apresentado pelos alunos do curso de Jornalismo da Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), com matérias, entrevistas e bate-papo sobre assuntos em destaque na semana.

“A partir dessa parceria com Câmara, nossos alunos estão tendo a oportunidade de desenvolver suas habilidades e, nós professores, percebemos que tem sido uma experiência muito rica para eles, com muito aprendizado e crescimento”, relata o coordenador do curso, Gustavo Soranz.

O poeta Dori Carvalho, que apresenta o programa Sobre Todas as Coisas, no qual entrevista artistas, escritores, poetas, cantores, compositores, professores, entre outros, também ressalta a importância da emissora. “A Rádio Câmara Manaus cumpre um papel fundamental com relação à informação e na transparência do poder legislativo”.

A Rádio Câmara Manaus leva ao ar diariamente um rádio jornal, com duas edições, cujo foco é informar os ouvintes sobre o que está sendo discutido e votado na Casa Legislativa. Há ainda programas temáticos sobre saúde e bem-estar, esportes, música regional, entre outros.