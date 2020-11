Quem leva a melhor: O ‘novo’ ou o ‘experiente’?

A dois dias para a decisão dos manauaras sobre quem será o próximo prefeito da cidade de Manaus, o Blog da Floresta apresenta um “frente a frente” com Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante), com as mesmas perguntas para cada um e assim, ajudar você, manauara, a decidir qual será sua escolha nas urnas no próximo domingo, dia 29 de novembro. Confira!

Perfil

David Almeida (Avante), 51 anos, viúvo.

No hall do cenário político na briga pela cadeira de prefeito, David Almeida (Avante) que é cristão e adepto da Igreja Adventista do 7º Dia, defende ser o candidato da renovação política neste pleito. Ele acumula em sua jornada política a passagem por três vezes consecutivas na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), onde, em sua passagem mais recente, ele também conquistou o cargo de presidente do parlamento estadual, com 17 dos 24 deputados estaduais na Casa Legislativa. O comando da ALE-AM, foi também uma oportunidade de salto em sua carreira política, pois, após a cassação do ex-governador José Melo (PROS) e de seu vice, em 2017, David assumiu o Estado exercendo um mandato tampão por quase cinco meses. Em 2018, Almeida disputou eleições para retornar ao executivo estadual, garantindo a terceira colocação com 417.203 votos.

Amazonino Mendes (Podemos), 81 anos, viúvo.

Decano na política amazonense e com uma campanha eleitoral regada de uma linguagem jovial, Amazonino tem se apresentado como o “Pai” da sociedade e garante que só decidiu se candidatar por mais uma vez ao cargo exercido por ele por três vezes, sendo a última entre 2009 e 2012, por “entender que precisava dar sua contribuição à Manaus, ajudando a construir uma cidade melhor e mais humana”, tendo em vista sua experiência política.

Na carreira política ele também acumula a experiência de senador pelo Amazonas entre os anos de 1991 a 1992, e quatro passagens pelo comando do Governo do Estado, sendo a última entre 2017 e 2019, após vencer as eleições suplementares do emedebista Eduardo Braga, com quase 60% dos votos após ter sido escolhido por 782.933 pessoas.

Candidato, o que o senhor considera ser suam principal marca na vida pública?

David Almeida: Minhas principais marcas são a honestidade, a humildade, a determinação, o respeito às pessoas, o respeito à família, a vontade de ajudar, sempre, a quem precisa. Muitos dos problemas existentes hoje em Manaus agravaram-se, ao longo do tempo, pelo simples descaso, falta de vontade política para encarar o problema e resolver. Com vontade e determinação é sempre possível fazer mais. Sem contar, que, na minha vida, antes de entrar para a política, eu já trabalhei em diversas funções e uma delas foi como motorista. Foi como motorista, trabalhando numa campanha eleitoral, para outros candidatos, que por um a caso eu vi que é na política que nós podemos ajudar as pessoas, trabalhar pelas comunidades e fazer pela cidade. Nessa caminhada eu consegui me eleger deputado por três mandatos e por uma circunstância do tempo eu fui governador, em 2017, por 140 dias. E foi aí, como governador, que eu vi que é possível fazer ainda mais pelo nosso povo. Mas, é necessário antes de tudo ter coragem para fazer uma gestão eficiente, cujos resultados cheguem até as pessoas. É diante dessa experiência como governador, quando puder fazer muito pelos, professores, pelos policiais e bombeiros militares, e policiais civis, e pelo povo de Manaus e do interior, com geração de emprego e renda, que vejo hoje que é possível ser um bom gestor para a nossa capital. São por propostas e ideias novas factíveis, sem ilusões, que eu e o Marcos Rotta nos unimos por Manaus.

Amazonino Mendes: A minha principal marca considero ser o respeito ao povo da minha terra, ao qual devo tudo o que conseguimos realizar, e o respeito e responsabilidade no trato com o recurso público. É para o povo que tenho me dedicado em todos esses anos e sem nenhum arrependimento. Sou uma pessoa realizada quando vejo que nas administrações que estive à frente conseguimos conquistas importantes para o estado e para capital amazonense. Dentre elas, os grandes hospitais de Manaus, como o Dr. João Lúcio e o Francisca Mendes, as Casonas de Saúde, os prontos-socorros da Criança, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), o Complexo Ponta Negra e outras tantas realizações das quais me orgulho muito. São 40 anos de vida pública e uma história de gestão limpa, sem manchas.

Como tornar Manaus a cidade do futuro nos próximos quatro anos?

DA: A minha gestão ao lado de Marcos Rotta vai trabalhar para promover o desenvolvimento sustentado de Manaus e prepará-la para os desafios do futuro. Manaus é a capital da Zona Franca, que conta com um dos maiores e mais modernos polos industrias do país e da América do Sul. Manaus é o centro de convergência da indústria, da pesquisa, da tecnologia e dos serviços na Região Norte, o que não é pouco. Mas, precisa de atenção especial do poder público para poder avançar, gerar mais riquezas, empregos e renda para o seu povo. Manaus também precisa se estabelecer como a cidade do conhecimento e das soluções criativas para a Amazônia e nós vamos trabalhar nesse sentido. Vamos trabalhar para transformar Manaus em referência em serviços públicos, inovadora em serviços ambientais e turismo sustentável, proativa com a economia regional e extrativista, empreendedora na indústria, criativa nas tecnologias e na energia renovável, moderna na mobilidade urbana, arquiteta das soluções de logística, inovadora na biotecnologia e referência como capital ambiental do planeta.

AM: Penso que a Manaus do futuro deve ser uma cidade melhor e mais humana, que as pessoas mais necessitadas tenham o devido amparo do poder público, não somente com auxílio financeiro, em especial nesse momento de crise, mas também, e muito fortemente, na geração de emprego para a população e de negócios para a cidade. Na parte de infraestrutura, a cidade precisa de investimentos em mobilidade urbana, um estudo sério para definir a melhor forma. É necessário, também, que a administração pública invista mais em tecnologia, para diminuir a burocracia e facilitar a vida das pessoas. Para construir a Manaus do futuro precisamos ter à frente alguém com experiência e capacidade de trabalho. Por isso, apresento o meu nome. Penso que reúno essas condições e tenho a certeza de que conseguiremos transformar a nossa cidade para melhor.

Como sua trajetória política e antigos cargos públicos podem contribuir para Manaus, caso o senhor seja eleito?

DA: Já fui deputado três vezes, presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM) e governador interino e sempre trabalhei focado na busca da otimização dos recursos disponíveis e conquista dos objetivos estipulados. Na Prefeitura de Manaus, apesar dos desafios enormes existentes em nossa cidade, não será diferente. Vou trabalhar conversando com a população, discutindo os problemas e as melhores soluções para cada um deles.

AM: A experiência, sem dúvida. Os anos de administração até aqui me dão, graças a Deus, a confiança para tocar os projetos necessários para a cidade e nesse momento em que enfrentamos uma crise profunda gerada pela pandemia de Covid-19. Vários projetos que coloquei em prática em outras administrações voltarão com força total. Um deles é o auxílio às famílias mais carentes, dessa vez através do Programa Renda Manaus. Serão R$ 300 mensais para as 137 mil pessoas que deixarão de receber o auxílio emergencial do governo federal, a partir do início do ano, e que estão cadastradas no Bolsa Família. Também vamos retomar com o Banco da Gente, com linhas de crédito para pequenos empreendedores e para os que queiram montar o seu próprio negócio.

Se eleito, quais serão suas prioridades como prefeito de Manaus?

DA: A prioridade será dar qualidade, transparência e celeridade à gestão. Vamos trabalhar pela eficiência para ampliar entre outras coisas o serviço básico de saúde. Manaus tem hoje pouco mais de 40% apenas de cobertura de saúde básica. Com recursos federais nós vamos triplicar ou até quadruplicar o número de equipes de saúde da família, que hoje são pouco mais de 200. Nossa meta é chegar a mais de 1 mil, uma vez que o governo federal tem recursos disponíveis para isso. Depois de agradecer a Deus e ao povo pela confiança depositada em nossas mãos, vamos reunir a equipe, definir primeiros planos de ação e partir para o trabalho, buscando as melhores soluções para o problema do transporte coletivo, da saúde, da educação, da falta de água, de saneamento, de segurança e tantos outros;

AM: Caso tenha a honra de ser eleito prefeito de Manaus, uma das minhas primeiras medidas será tomar as providências para começar a executar o Programa Renda Manaus, de forma a não deixar desassistidas as pessoas que vão parar de receber o auxílio emergencial do governo federal. Vou imediatamente encaminhar o projeto para aprovação da Câmara. Outra medida será sentar com a minha equipe e começar a preparar Manaus para a imunização contra Covid-19, assim que houver a liberação de vacina pela Anvisa.

Como será sua relação com os demais poderes?

DA: Com toda a certeza será de respeito e de harmonia, sempre buscando o melhor para a cidade de Manaus.

AM: Sempre com muita tranquilidade, de forma republicana. Vou estar à frente das lutas pela nossa cidade, em busca de recursos, de parcerias. Tudo o que precisar ser feito por Manaus, podem contar que terão um prefeito atento e com muita disposição para trabalhar, para construir, para melhorar a nossa cidade.