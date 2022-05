“Quem for eleito será diplomado”, diz Edson Fachin a deputados no TSE

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, afirmou na noite desta quarta-feira (18) a deputados da oposição que “quem for eleito será diplomado”, em mais uma defesa do processo eleitoral. As declarações de Fachin são uma resposta a ameaças públicas de Jair Bolsonaro às eleições.

Na diplomação, a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi eleito e está apto a tomar posse no cargo público. Nessa cerimônia, os eleitos ganham um diploma do tribunal eleitoral.

A reunião aconteceu no gabinete de Fachin no tribunal com pelo menos 11 parlamentares e oito servidores. O encontro foi solicitado pelas lideranças da Minoria e da Oposição na Câmara para tratar do processo eleitoral.

*Com Metrópoles