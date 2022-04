Quem é quem em ‘Animais Fantásticos 3’, o novo filme de Harry Potter?

O filme já chegou às salas de cinema de todo o Brasil. Nessa nova aventura, o professor Alvo Dumbledore percebe que o poderoso mago das trevas Gellert Grindelwald está se movimentando para assumir o controle do mundo mágico. Incapaz de detê-lo sozinho, ele pede ao magizoologista Newt Scamander para liderar uma intrépida equipe de bruxos, bruxas e um corajoso padeiro trouxa em uma missão perigosa, em que eles encontram velhos e novos animais fantásticos e entram em conflito com a crescente legião de seguidores de Grindelwald. Mas, com tantas ameaças, quanto tempo Dumbledore poderá permanecer de fora do embate?

A franquia de Animais Fantásticos, prelúdio da amada e saudosa saga Harry Potter, estreou nos cinemas em 2016. Os primeiros longas trouxeram uma série de figuras inéditas para as telonas, assim como apresentaram versões mais jovens de antigos conhecidos do Mundo Bruxo.

Confira os principais personagens do filme, para você conhecer ou relembrar.

Alvo Dumbledore (Jude Law)

Um dos mais notáveis diretores da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, Alvo Dumbledore ainda é um bruxo bem mais inexperiente nessa saga.

O personagem foi interpretado nos filmes de Harry Potter pelos atores Richard Harris e Michael Gambon, e Dumbledore atuou como uma espécie de tutor para o garoto. Dessa vez, 70 anos antes da saga do bruxinho, vemos Dumbledore tentando lidar com fantasmas do passado, procurando o equilíbrio entre a razão e o coração.

Newt Scamander (Eddie Redmayne)

Scamander é o grande protogonista da saga. No novo filme, ele e seus companheiros nas histórias anteriores são convocados por Dumbledore, para que tentem frustar os planos malignos de Grindelwald.

Newt é verdadeiramente fascinado por criaturas mágicas, sendo reconhecido como um dos maiores magizoologistas do Mundo Bruxo. Seus estudos são responsáveis por diversos avanços sobre o tema, desde o manejo adequado à prevenção de confusões causadas por esses animais.

Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen)

O maior vilão da saga até o momento, e um dos principais personagens desde o longa de 2016, Gellert (ou Gerardo) Grindelwald planeja dominar o mundo mágico.

Formando um exército de bruxos que compartilham de seus ideais, e dizendo que a humanidade enfrentará uma desgraça caso ela não ascenda ao poder, o antagonista de Newt e Dumbledore precisa ser detido.

Contudo, o passado de Grindelwald e Alvo esconde segredos que podem colocar todos os esforços para impedi-lo a perder.

Porpentina “Tina” Goldstein (Katherine Waterston)

A autora americana, que fez Newt se encantar por seus “olhos de salamandra”, é uma bruxa leal e poderosa.

Nos longas anteriores, atuando para o Ministério da Magia, Tina provou seu valor. Mesmo bastante atenta às leis e tradições, é uma importante aliada de Newt em suas aventuras, se metendo em situações nas quais sempre precisa quebrar algumas regras.

Teseu Scamander (Callum Turner)

O irmão mais velho de Newt, que já apareceu na história anterior, também representa um aliado no embate contra Grindelwald.

Considerado um herói por sua participação na Primeira Guerra Mundial, Teseu tem uma relação conflituosa com o irmão, principalmente depois de noivar com Leta Lestrange, paixão adolescente de Newt.

Jacob Kowalski (Dan Fogler)

Um padeiro trouxa caiu de paraquedas no Mundo Bruxo, e ganhou coragem, amigos e um novo amor.

Após ter sua memória apagada no final do primeiro longa, Jacob Kowalski recupera suas lembranças no segundo filme e pode, enfim, viver o romance com sua amada Queenie.

Queenie Goldstein (Alison Sudol)

A doce e divertida bruxa, apaixonada por Kowalski, acaba se afastando de sua irmã Tina por conta do relacionamento. Nos Estados Unidos, é proibido que bruxos e trouxas vivam um romance, e o casal parte para a Inglaterra ao encontro de Newt.

Ao final do longa anterior, vimos que as preocupações e dramas de Queenie a fizeram sucumbir às trevas, tornando-a mais uma aliada de Grindelwald.

Bunty Broadacre (Victoria Yeates)

A nova assistente de Newt é uma das personagens que aparecem pela primeira vez no longa. Bunty, assim como Queenie já foi um dia, é uma pessoa leve e naturalmente feliz.

Porém, não se deixe enganar por sua personalidade aparentemente despretensiosa: suas reais capacidades podem ser capazes de surpreender.

Aberforth Dumbledore (Richard Coyle)

O ator Richard Coyle, que já foi visto no universo da bruxaria na série O Mundo Sombrio de Sabrina – como o Padre Blackwood -, interpreta Aberforth Dumbledore na trama.

O irmão mais novo e carrancudo de Alvo é dono da pousada Cabeça de Javali, em Hogsmeade. Mesmo que nutra algumas mágoas do irmão, Aberforth parece disposto a ajudá-lo.

Yusuf Kawa (William Nadylam)

Intérprete do personagem desde Os Crimes de Grindelwald, William Nadylam retorna como Yusuf Kama no longa.

Na história anterior, Yusuf seria um Animago, mas esta característica foi retirada do roteiro posteriormente. No terceiro filme, o bruxo terá uma importância ainda maior do que a que tinha quando o conhecemos em Paris.

Eulalie “Lally” Hicks (Jessica Williams)

Lally também apareceu brevemente no filme anterior, e tem sua participação na trama elevada desta vez.

A talentosa professora de magia é grande admiradora dos estudos de Newt, e uma das principais aliadas de Dumbledore na guerra contra Grindelwald.

Minerva Mcgonagall (Fiona Glascott)

Minerva McGonagall, em plena juventude, está de volta no novo filme. Vivida na saga original pela veterana Maggie Smith, em Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore McGonagall já trabalha como professora de magia.

Credence Barebone (Ezra Miller)

O órfão Credence, um Obscuro que foi capaz de sobreviver depois de adulto, partiu em busca de suas origens em Os Crimes de Grindelwald.

Na história, descobrimos que o rapaz, na verdade, é Aurélio Dumbledore, irmão de Alvo. Agora, com controle total do Obscuro, Aurélio é uma grande ameaça, caso seu poder seja usado para fins destrutivos.

Vicência Santos (Maria Fernanda Cândido)

A trama do novo longa previa algumas cenas passadas no Brasil, mais especificamente, na cidade do Rio de Janeiro.

E nada mais justo que apresentar uma personagem natural do nosso país, vivida pela atriz Maria Fernanda Cândido que tem estrelado vários longas internacionais.

Vicência Santos é uma bruxa poderosa, candidata ao cargo de Chefe Suprema da Confederação Internacional de Bruxos.

Com informações do Uol