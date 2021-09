Queiroga testa positivo para covid e fica de quarentena nos EUA

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que está com covid-19. O chefe da pasta está em Nova York, nos Estados Unidos, com o restante da comitiva que acompanha o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas).

Em telefonema, Queiroga disse que está sem sintomas, afirmou que passou ontem pelo evento da ONU e que ficará em Nova York por mais 14 dias, de quarentena. Bolsonaro embarcou na noite de ontem para o Brasil.

O ministro afirmou que descobriu o resultado positivo ao fazer o teste para o retorno ao Brasil e que foi informado pelo presidente Jair Bolsonaro. “O presidente me ligou e me comunicou que tinha dado positivo o meu teste, disse que continua a me apoiar no que for necessário e tive que ficar por aqui de quarentena”, afirmou.

Questionado se irá cumprir o protocolo 14 dias de isolamento, Queiroga afirmou que a princípio “é isso”, mas que deve continuar realizando testes até sair o resultado negativo.

“Fico aqui até ter o teste negativo”, disse. (UOL)