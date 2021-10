Quatro pessoas ficam feridas durante tiroteio em escola, nos EUA

As autoridade da cidade de Arlington, no Texas, fecharam a escola Timberview High School após ataque nesta quarta-feira (06). Segundo a polícia, foram identificadas quatro vítimas e um jovem foi preso suspeito de organizar o ataque.

Das vítimas, três feridos foram encaminhados para o hospital, mas o último recusou atendimento. Forças de segurança e equipes policiais foram chamadas para retirar o alunos da escola em segurança.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021