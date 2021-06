Quatro mortos em queda de avião com paraquedistas na Sibéria

Quatro pessoas morreram e outras quatro ficaram gravemente feridas, neste sábado, na queda de um avião que transportava paraquedistas na Sibéria, informaram as autoridades russas.

Por volta das 10h (00h no horário de Brasília), um avião L-410 com 19 pessoas a bordo caiu durante um voo de treinamento no aeródromo de Tanay, na região siberiana de Kemerovo, também conhecida como Kuzbas, disseram as autoridades.

Citando o Ministério Público, a agência russa de notícias TASS afirmou que o acidente ocorreu por uma falha de um dos motores do avião.

O Comitê anunciou uma investigação por possíveis violações das normas de segurança e do transporte aéreo.

O governador da região de Kemerovo, Serguéi Tsivilyov, disse no Instagram que das 19 pessoas, quatro morreram, quatro estavam em estado grave e as outras 11 feridas.