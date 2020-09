Quarteto é flagrado embalando porções de drogas no Alvorada

Quatro pessoas foram presas enquanto embalavam porções de entorpecentes em uma casa localizada no bairro Alvorada, Zona Oeste de Manaus. As prisões ocorreram na sexta-feira (4), por meio de denúncias anônimas.

Conforme informações repassadas pelo titular do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegado Edgar Moura, uma das mulheres, identificada como Cristilane Martins Lopes, estava saindo da casa e, ao avistar a polícia em campana, tentou correr para a residência. Ela foi alcançada e, dentro do imóvel, em cima de uma mesa, a equipe de investigação percebeu cerca de 67 porções de cocaína e maconha. Outros três infratores – dois homens e uma mulher grávida – faziam o embalo do material ilícito no local, no momento em que foram presos.

Cristilane, ainda conforme o delegado, havia sido presa e liberada, há um mês, após ter sido flagrada escondendo maconha em um boneco do personagem Homem de Ferro, que era do filho dela.

A quadrilha foi detida e conduzida à delegacia, onde foi autuada pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos policiais cabíveis, seguiu para o Centro de Recebimento e Triagem (CRT), local em que aguardará audiência de custódia.