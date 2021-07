Quarta parcela do IPTU 2021 pode ser paga sem juros até esta quinta-feira

Mais informações poderão ser obtidas por meio do disque 156.

Os contribuintes do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2021, que optaram pelo pagamento parcelado do tributo em 2021, podem realizar o pagamento da sua quarta parcela, sem juros, até esta quinta-feira, 15/7.

Se precisar, o contribuinte poderá emitir uma segunda via da guia de pagamento diretamente no portal de serviços Manaus Atende: http://manausatende.manaus.am.gov.br. Mais informações poderão ser obtidas por meio do disque 156, canal de atendimento tributário da Prefeitura de Manaus.

Para este exercício, a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) contabilizou 542,7 mil imóveis tributáveis e 49,8 mil isentos e imunes na sua base de cadastro do IPTU. O valor de lançamento tributável soma mais de R$ 470,1 milhões.