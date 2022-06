‘Pude ver o Brasil do espaço’, diz brasileiro na volta de voo ao espaço hoje mais cedo

“Senti como se estivesse saindo do meu corpo”. Foi assim que o engenheiro Victor Hespanha descreveu a sensação de ter ido ao espaço hoje (4), em um foguete da Blue Origin, empresa espacial do bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon. Hespanha, que se tornou o segundo brasileiro a ir ao espaço, contou em entrevista coletiva após seu retorno à Terra como foi a experiência. “Pude ver o Brasil do espaço”, comentou. “O medo não importava. Foi o dia mais feliz da minha vida, realizando um sonho de infância. Foi um passo extremamente importante, que desperta muita esperança, especialmente para nós brasileiros que passamos por momentos difíceis saindo da pandemia.”

Questionado por Tilt, Hespanha disse que ainda não se encontrou com Marcos Pontes, ex-ministro da Ciência e Tecnologia e primeiro brasileiro a ir ao espaço, em 2006. Mas confirmou que interlocutores estão tentando agendar um encontro entre os dois em breve.

“Estou muito animado para conversar com ele [Marcos Pontes] e compartilhar um pouco da experiência. Obviamente ele é muito mais experiente do que eu, mas vai ser incrível”, disse Hespanha.

Pontes deixou o cargo de ministro em março para disputar as eleições de outubro como candidato a deputado federal por São Paulo.

Hespanha diz que ainda não tem certeza do que fazer com sua experiência de astronauta. “Tenho muitos sonhos no coração de ajudar e inspirar pessoas”, disse. Mas garantiu que pretende voltar ao espaço assim que a Blue Origin começar a vender ingressos para turistas abertamente. “Quero ir de novo. Se eu tiver oportunidade, vou duas, três, quatro, cinco vezes, se Deus permitir.”

Como foi a missão

Além de Hespanha, que levou uma bandeira do Brasil na “mala”, o quinto voo tripulado da Blue Origin também contou com o empresário Evan Dick, a mexicana Katya Echazarreta (primeira mulher nascida no México a ir ao espaço), o empresário Hamish Harding e os investidores Jaison Robinson e Victor Vescovo.

Do lançamento até a volta à Terra, o voo espacial da Blue Origin durou cerca de 10 minutos, atingindo mais de 100 km de altura acima do nível do mar. Durante apenas três minutos, a tripulação ficou em microgravidade, o que fez com que não sentissem o peso do corpo e flutuassem dentro da cabine.

A Blue Origin, que pretende vender pacotes turísticos de voos ao espaço, fez sua primeira missão tripulada em julho de 2021. Além de Bezos, a missão contou anda com Wally Funk, que se tornou a mulher mais velha a ir ao espaço, e Oliver Daeme, que se tornou a pessoa mais jovem a dar uma voltinha fora da Terra.

Com informações do Uol