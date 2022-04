PT oficializa desligamento de marqueteiro da pré-campanha de Lula

Lideranças do partido já davam como certa a saída de Augusto Fonseca

O PT oficializou ontem (21) a saída do marqueteiro Augusto Fonseca, ligado ao ex-ministro Franklin Martins, da pré-campanha do ex-presidente Lula.

Lideranças do partido já davam a mudança como certa nos últimos dias e a própria presidente da legenda, Gleisi Hoffmann, afirmou que os rumos do setor seriam “ajustados”.

O mais cotado para assumir o posto é Sidônio Palmeira, que fez as campanhas vitoriosas de Jaques Wagner e Rui Costa na Bahia entre 2006 e 2018.

Por meio de nota, o PT informou que “por razões administrativas e financeiras, não foi possível consolidar a contratação da produtora MPB para participar da campanha eleitoral deste ano”.

O texto diz ainda que “não foi possível compatibilizar a proposta orçamentária com o planejamento dos recursos partidários.”

Augusto foi escolhido em um processo de seleção comandado por Franklin, que responde por toda a comunicação da pré-campanha petista desde o ano passado.

O marqueteiro entrou em conflito com a cúpula do PT por causa da quantia cobrada para cuidar da campanha presidencial petista. Augusto apresentou uma conta superior a R$ 40 milhões, valor considerado fora da nova realidade das campanhas políticas brasileiras.

O desgaste aumentou em razão da insatisfação com a propaganda partidária produzida por Augusto, exibida em TV aberta desde o mês passado. Os vídeos foram considerados sem emoção.

Antes, já havia acontecido um embate devido ao valor cobrado para o material dessa propaganda. O PT não aceitou a quantia pedida e o marqueteiro acabou fazendo apenas os spots que têm a participação de Lula.

Segundo colocado no processo seletivo para o cargo de marqueteiro, Sidônio Palmeira cuidou da campanha vitoriosa à reeleição do petista Rui Costa a governador da Bahia em 2018 e, no segundo turno, atuou como consultor da campanha presidencial de Fernando Haddad.

Com informações do IG