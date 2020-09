PSOL entrega ao PT, PCdoB e Rede uma carta para a consolidação da Frente de Esquerda nas Eleições 2020

Nesta sexta-feira (4), reuniram-se o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), o Partido dos Trabalhadores (PT), a Rede Sustentabilidade (REDE) e o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), para pensar o fortalecimento da Frente de Esquerda que possibilite um campo político na capital amazonense, para a disputa do pleito 2020.

Durante o encontro, o PSOL apresentou a “Carta do PSOL à Frente de Esquerda” na tentativa de abertura do diálogo visando estabelecer critérios para a escolha da composição da vice candidatura na chapa majoritária ao Executivo Municipal. Foi reforçada, mais uma vez, a necessidade de uma agenda que possibilite dar visibilidade às pautas feminista, antirracista, antifascista e anti LGBTransfóbica como pontos cruciais para consolidar a ampliação do espectro eleitoral da esquerda em Manaus.

Todos os partidos apresentaram disposição para compor o cargo de vice, e a possibilidade de gestão inovadora de governança da cidade. O PSOL lançou a possibilidade da construção de uma pré-candidatura à vice-prefeitura que pudesse ser compartilhada em formato de co-vice prefeitura com os demais partidos, visando tanto a campanha eleitoral deste ano, quanto o fortalecimento do bloco de esquerda para as eleições 2022.

O PSOL lançou Edital de Convocação, no cumprimento das regras estatutárias e convoca seus filiados para a Convenção Municipal, da cidade de Manaus, a fim de deliberar sobre a atuação partidária nas Eleições 2020. O evento ocorrerá no dia 12 de Setembro de 2020, a partir das 14h00min às 19h00m, por meio virtual. A direção municipal convoca todos os filiados e todas as filiadas para participarem e as inscrições deverão ser efetivadas via site clicando AQUI.