PSDB suspende votação após falha técnica nas prévias

Auditório do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, com imagem dos candidatos: Arthur Virgílio, Eduardo Leite e João Doria - Foto: Dida Sampaio / Estadão

Em um domingo de prévias eleitorais com muitas falhas, informações desencontradas e clima de desconfiança, o PSDB decidiu suspender a votação para eleger o candidato do partido nas eleições de 2022.

Em nota oficial, a legenda informou que pausou o pleito às 18 horas deste domingo, 21, após instabilidades registradas desde manhã. Muitos filiados não conseguiram registrar seu voto e o clima piorou com o atraso para a solução do problema – que não veio.

No comunicado, o PSDB justificou o problema como uma questão “de infraestrutura técnica, que não comportou a demanda dos votantes das prévias”.

De acordo com a legenda, os votos que foram computados serão preservados até que uma decisão seja tomada. Segundo a nota, ainda não há data para a retomada da votação.

“O PSDB definirá nova data para reabertura do processo de votação para que todos os filiados que não puderam votar neste domingo possam, com tranquilidade e segurança, registrar o seu voto e concluir a escolha do nosso candidato às eleições presidenciais de 2022”.

Os principais candidatos nas prévias são os governadores de São Paulo, João Doria, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, está inscrito, mas já declarou que lançou a candidatura apenas para marcar posição no pleito.

*Com informações de Terra