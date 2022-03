PSDB Amazonas defende agenda prioritária para a proteção da mulher

“O PSDB Amazonas tem um compromisso muito claro com as mulheres, não só para sua inclusão na política, mas também voltado para o seu desenvolvimento pessoal e econômico, reduzindo as desigualdades e vulnerabilidade e, consequentemente, dando a elas novas oportunidades”, destacou o presidente do PSDB-AM, ex-prefeito e ex-senador, Arthur Virgílio Neto, ao destacar que o partido tem uma agenda prioritária direcionada à mulher, durante todos os dias do ano. “Vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher, claro que vamos. Mas, principalmente, vamos trabalhar todos os dias para que elas encontrem melhores condições e o respeito aos seus direitos fundamentais”, garantiu.

O PSDB é um dos poucos partidos que mantém um núcleo totalmente voltado para as mulheres. O PSDB Mulher-AM, hoje presidido pela arquiteta e ex-primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, realiza cursos de capacitação e empreendedorismo feminino para mulheres em todas as zonas da cidade. “É também uma forma de combater a violência, ensinando as mulheres a ter autonomia financeira”, afirmou a vice-presidente do PSDB Mulher-AM, a ex-deputada federal Conceição Sampaio, que coordena e acompanha os resultados dos cursos.

Recente estudo apresentado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2021), aponta que 25,1% das mulheres entrevistadas, por falta de estabilidade financeira, estavam mais vulneráveis à violência doméstica. No Amazonas, a maior parte das ocorrências de agressões contra as mulheres foi em Manaus. No primeiro semestre de 2021, foram 12.835 casos, sendo 11.977 na capital, de acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

“Com base nesses dados, além dos cursos de capacitação, também decidimos levar às mulheres técnicas de defesa pessoal, com uso das artes marciais”, explicou Conceição Sampaio.

O primeiro curso foi realizado durante o final de semana, no Centro de Instruções em Defesa Pessoal, localizado na avenida Tefé, Cachoeirinha, zona Sul, e teve como o instrutor, o mestre Mario Brasil. “A defesa pessoal para as mulheres é um tema muito importante, principalmente quando observamos os dados de violência e feminicídio no Amazonas. Fico feliz por essa parceria junto ao PSDB e por poder oferecer a essas mulheres o conhecimento de saber se defender, de poder salvar sua vida e agradeço em fazer parte disso”, comentou o instrutor.

A motorista Ivaneide dos Santos disse que usará as técnicas aprendidas para se defender em casos de urgência. “Eu amei participar do curso, não sabia das técnicas, mas está valendo muito a pena participar. Eu trabalho de madrugada e nunca se sabe quando poderei usar, mas posso dizer que hoje eu aprendi um meio de me defender. É um curso que todas as mulheres deveriam fazer, não somente de agressão no momento de um assalto, mas também, e principalmente, da violência doméstica”, avaliou.

Raylan de Lima fez questão de acompanhar a esposa durante o curso e de incentivá-la a participar de atividades que garantam a própria segurança. “É um curso voltado para elas. A gente vê o feminicídio aumentando, até mesmo os assaltos, então, esse curso se mostra de extrema importância”, finalizou.

